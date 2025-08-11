Achtung: Warum Sie im Flugzeug kein T-Shirt tragen sollten

Viele Menschen zieht es für den wohlverdienten Sommerurlaub in den Süden. Da liegt es natürlich nahe, sich für den Flug ein leichtes T-Shirt anzuziehen. Schließlich möchte man nicht verschwitzt am Urlaubsziel ankommen. Doch damit könnten Sie sich Ihre Ferien schon mal im Vorfeld vermiesen.

Fliegen ist ohnehin schon stressig genug: Koffergewicht richtig abschätzen, sich durch die Sicherheitskontrolle quälen und dann noch das Gedränge am Gate überstehen. Kein Wunder, dass man oft schon völlig verschwitzt in den Flieger steigt. Viele schlüpfen deshalb in ein bequemes T-Shirt, um sich nicht noch zusätzlich aufzuwärmen. Doch das kann einige unerwartete Nachteile mit sich bringen.

Erkältungsgefahr im Flugzeug

© Getty Images

Während es am Boden noch angenehm warm ist, kann es in der Kabine des Flugzeugs plötzlich ziemlich kühl werden und man ist oft stundenlang der kalten Luft der Klimaanlage ausgesetzt. Wer nur im T-Shirt sitzt, der merkt schnell: Es wird unangenehm frostig. Ohne extra Jacke oder Pullover können Sie sich schon mal auf eine Erkältung einstellen. Und wer will schon mit einer Rotznase und Husten im Urlaub ankommen?

Sicherheitsrisiko

Klingt etwas dramatisch, ist aber wahr: Bei einer Evakuierung des Flugzeugs müssen Sie schnell über die Notrutschen das Flugzeug verlassen. Sind Sie nur mit einem T-Shirt bekleidet, kann das unangenehme Folgen haben. Die Reibung auf den Rutschen, die sich durch die schnelle Evakuierung erzeugt, kann bei direktem Hautkontakt zu schmerzhaften Abschürfungen und sogar zu Verbrennungen führen.

Auch unpraktisch: Sandalen und Flip-Flops

© Getty Images

Nicht nur das T-Shirt kann problematisch sein, auch die Wahl Ihrer Schuhe spielt eine Rolle. Klar, Flip-Flops und Sandalen sind die klassischen Sommerschuhe, doch im Flugzeug haben sie nichts verloren, denn im Notfall bieten sie null Schutz. Wenn es plötzlich hektisch wird, kann das schnell in einem Stolpern enden oder wieder unangenehme Abschürfungen mit sich bringen. Besser: Bequeme, geschlossene Schuhe, die Ihnen im Ernstfall Halt geben.

Das sollten Sie stattdessen im Flugzeug tragen

Keine Panik, Sie müssen jetzt nicht in Anzug und Krawatte fliegen! Besser geeignet sind lange Ärmel und Hosen, die vor der kalten Kabinenluft und möglichen Reibungen schützen. Atmungsaktive Stoffe wie Baumwolle oder Funktionskleidung bieten nicht nur Komfort, sondern auch den nötigen Schutz. Packen Sie eine leichte Jacke oder einen Pullover ein, um auf plötzliche Temperaturschwankungen vorbereitet zu sein.

Diese zusätzlichen Schichten schützen nicht nur vor Kälte, sondern schützen auch davor, mit den oft wenig hygienischen Flugzeugsitzen in direkten Kontakt zu geraten.