Europas Sunset-Hotspots: Auf diesen Inseln gibt es die schönsten Sonnenuntergänge

Sonnenuntergänge sind Romantik pur und das perfekte Instagram-Motiv. Auf Europas Inseln wird der Himmel Abend für Abend zur Bühne eines spektakulären Farbenspiels. Ein neues Ranking zeigt jetzt, wo die schönsten Sunset-Hotspots zu finden sind.

Wenn die Sonne im Meer versinkt und der Himmel in Feuerfarben explodiert, scheint die Welt für einen Augenblick stillzustehen. Sonnenuntergänge bieten nicht nur wunderschöne Momente, sondern zählen auch auf Instagram zu den absoluten Lieblingsmotiven. Doch welche europäischen Inseln bieten das spektakulärste Abendlicht und sorgen für die meisten Insta-Likes? Um das herauszufinden, hat der Reiseveranstalter Fit Reisen 431 europäische Inseln untersucht und die Häufigkeit der Hashtags #sunset und #sundown analysiert.

Platz 1: Ibiza

© Getty Images

Über 1,2 Millionen Instagram-Posts zeigen, dass Ibiza der unangefochtene Spitzenreiter ist. Am legendären Sunset-Strip von San Antonio strömen täglich Tausende zusammen, um die Sonne bei chilligen Beats und einem Sundowner-Cocktail ins Meer sinken zu sehen. Wer es ruhiger mag, zieht sich an die Punta Galera zurück, ein Felsplateau, auf dem der Himmel in romantischem Orange glüht.

Platz 2: Sizilien

© Getty Images

Sizilien sichert sich mit 1,1 Millionen Posts den zweiten Platz der europäischen Inseln mit dem schönsten Sonnenuntergang. Besonders das pittoreske Küstenstädtchen Cefalù sorgt für magische Abende. Wenn die Sonne hinter den mittelalterlichen Mauern und der imposanten Kathedrale verschwindet, taucht sie die Altstadt in ein märchenhaftes Licht. Noch spektakulärer: die Salinen von Marsala. Dort spiegelt sich das Himmelsfeuer in den flachen Wasserbecken, während alte Windmühlen wie aus einer anderen Zeit wirken.

Platz 3: Mallorca

© Getty Images

Knapp über eine Million Instagram-Posts katapultieren Mallorca auf den dritten Platz. Wer den perfekten Sonnenuntergang sucht, sollte zum Kap Formentor pilgern. Vom berühmten Leuchtturm oder dem Aussichtspunkt Talaia d’Albercutx bietet sich ein Blick, der selbst eingefleischten Mallorca-Fans noch den Atem raubt. Aber es geht auch gemütlicher: In Port de Sóller kann man mit einem Glas Wein in der Hand den Himmel in Gold und Rosa erleben.

Platz 4: Santorini

© Getty Images

Dicht gefolgt landet die griechische Kykladeninsel auf dem vierten Platz. Santorini ist wie gemacht für den perfekten Sunset: weiße Häuser, blaue Kuppeln, Steilhänge über der Ägäis. Besonders im berühmten Oia drängen sich Besucher, um den wohl bekanntesten Sonnenuntergang Griechenlands zu erleben.

Platz 5: Mykonos

© Getty Images

Mit über 770.000 Beiträgen landet Mykonos auf dem fünften Platz. Besonders ikonisch: die Windmühlen von Kato Mili. Hoch über der Hauptstadt gelegen, verwandeln sie sich zur „Golden Hour“ in mystische Silhouetten, während die Sonne dahinter verschwindet. Im charmanten Viertel Little Venice direkt am Wasser findet sich ebenfalls ein atemberaubendes Sundowner-Motiv: Die bunten Balkone der Häuser hängen über dem Meer, das in Orange, Rot und Violett getaucht wird.