DIESER Wiener Bahnhof zählt zu den schlechtesten Europas

Wien hat gleich zwei Bahnhöfe im neuen „European Railway Station Index“: Einer überzeugt auf ganzer Linie, der andere sorgt für Stirnrunzeln. Zwischen Top-Service und kleinen Katastrophen – Bahnfahren in Wien ist ein Abenteuer.

Europa liebt seine Züge – naja, meistens. Damit Reisende aber nicht nur pünktlich abfahren, sondern auch einigermaßen entspannt am Bahnsteig warten können, kürt das „Consumer Choice Center“ jedes Jahr im European Railway Station Index die besten und schlechtesten Bahnhöfe Europas. Die aktuelle Ausgabe ist im August 2025 erschienen – und hat für Wien gleich zwei ganz unterschiedliche Schlagzeilen parat.

Wer glänzt, wer floppt?

Insgesamt wurden die 50 verkehrsreichsten Bahnhöfe Europas untersucht. Bewertet wurden Dinge wie Service, Schienennetz-Anbindung, barrierefreier Zugang und die Verfügbarkeit von Mitfahrgelegenheiten. Kurz gesagt: alles, was den Unterschied macht zwischen „lässig durch den Bahnhof schlendern“ und „Hilfe, wo ist der Ausgang?“.

© Getty Images

Wien: Spitzenplatz und Bauchlandung gleichzeitig

Zuerst die gute Nachricht: Der Wiener Hauptbahnhof mischt ganz vorne mit. Mit 89,5 Punkten landet er auf Platz 8 und gehört damit offiziell zu den zehn besten Bahnhöfen Europas. Nur Zürich, Breslau, Bern & Co. konnten mehr überzeugen. Damit zeigt Wien, dass man auch international mithalten kann – WLAN, Barrierefreiheit und Ticketoptionen sei Dank.

Jetzt die weniger charmante Seite: Wien Meidling hat es ebenfalls ins Ranking geschafft, allerdings in die Liste, die man lieber überspringen würde. Mit 54,5 Punkten rangiert er auf Platz 47 – also ziemlich weit unten. Damit ist Meidling offiziell einer der schlechtesten Bahnhöfe Europas.

Die Spitze des Rankings:

Platz 1: Zürich Hauptbahnhof (101 Punkte – schon wieder!)

Platz 2: Wroclaw Glowny, Polen (98,5 Punkte, neu in den Top 10)

Platz 3: Bern, Schweiz (94,5 Punkte)

Platz 4: Berlin Hbf (92 Punkte, Aufsteiger des Jahres)

Die Schlusslichter:

Platz 50: Berlin-Gesundbrunnen (47 Punkte – autsch)

Platz 49: Berlin Ostkreuz (51 Punkte)

Platz 48: Dortmund Hbf (52 Punkte)

Platz 47: Wien Meidling (54,5 Punkte – immerhin nicht letzter)

Wien hat also beides – einen Top-Bahnhof, der europäisch mithalten kann, und einen Problem-Bahnhof, der es immerhin auf die internationale Bühne geschafft hat. Manchmal ist eben schon die Ankunft ein Abenteuer.