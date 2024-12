× Auch Wien dabei! Diese Flughäfen sind Flugausfall-Europameister

Mit dem genialen TikTok-Tipp vermeiden Sie Übergepäck am Flughafen Es ist den meisten schon mal passiert: Kaum legt man beim Check-in das Gepäck auf das Laufband, zeigt die Waage plötzlich ein paar Kilo zu viel an. Das Ergebnis: Zusatzkosten, die alles andere als günstig sind. Ein TikToker hat nun einen Trick verraten, wie das in Zukunft nicht mehr passiert.