× Ryanair und Co.: Warum immer mehr Airlines die Speibsackerl abschaffen

Irre: Die Luft vom Comer See in Italien gibt es jetzt in der Dose Viele Reisende nehmen gern ein Souvenir als Erinnerung mit. Doch klassische Mitbringsel wie Magneten und Schlüsselanhänger waren gestern. Ein italienisches Unternehmen verkauft seit Neustem Luft vom Comer See in Dosen.