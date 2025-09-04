So holen Sie 2025 aus 5 Tagen Resturlaub bis zu 16 freie Tage raus

Nur noch ein paar Resturlaubstage 2025 übrig? Kein Problem! Mit cleverer Planung und den richtigen Feiertagen lassen sich aus 4–5 Urlaubstagen bis zu 16 freie Tage herausholen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ende des Jahres das Maximum rausholen.

Sie haben noch Resturlaub 2025 übrig und fragen sich, wie Sie das Maximum rausholen können? Keine Sorge, wir haben das für Sie durchgerechnet – damit aus Ihren wenigen Tagen richtig viel freie Zeit wird.

© Getty Images

Feiertage clever nutzen

26. Oktober 2025 – Sonntag: leider ein Fehlgriff, der Tag fällt auf ein Wochenende.

1. November 2025 – Allerheiligen, Samstag: ebenfalls ungünstig, da Wochenende.

8. Dezember 2025 – Montag: Jackpot! Wer hier einen Tag Urlaub einträgt, kann ein verlängertes Wochenende von einschließlich Freitag bis Montag oder Samstag bis Dienstag genießen.

Der Jahresendspurt

Die Weihnachtsfeiertage 2025 fallen dieses Jahr auf Mittwoch, Donnerstag und Freitag – perfekt für eine kleine Auszeit. Wer geschickt plant und 5 Urlaubstage einsetzt, kann so Ende des Jahres auf insgesamt 16 freie Tage kommen.

So holen Sie das Maximum aus Ihren Urlaubstagen raus

Datum Freie Tage insgesamt Verbrauchte Urlaubstage 5.- 8.Dezember 4 freie Tage 1 Urlaubstag 20.Dezember - 4.Januar 16 freie Tage 5 Urlaubstage 20.Dezember - 28. Dezember 9 freie Tage 2 Urlaubstage

Mit ein bisschen Planung und cleverem Einsatz der wenigen Urlaubstage lassen sich Maximale freie Tage herausholen. Gerade die Kombination aus Dezemberfeiertagen und Wochenenden ist ideal, um das Jahr entspannt ausklingen zu lassen.