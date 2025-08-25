Sommerliche Radtouren in Österreich: Die besten Strecken im Spätsommer

An warmen Spätsommertagen gibt es kaum etwas Schöneres, als auf einem Radweg entlang von glitzerndem Wasser und durch schattige Wälder zu fahren. In Österreich warten viele Strecken mit tollen Ausblicken und perfekter Abkühlung. Hier kommen die besten Tipps für Ihre nächste Erfrischungstour!

Österreich bietet eine Vielzahl an malerischen Radrouten, die nicht nur durch idyllische Landschaften führen, sondern auch die perfekte Gelegenheit bieten, sich nach einem anstrengenden Streckenabschnitt mit einer erfrischenden Pause am Wasser oder im Schatten eines Waldes zu belohnen. Hier stellen wir Ihnen einige der besten sommerlichen Radtouren vor, die perfekte Erfrischung und atemberaubende Ausblicke vereinen.

Ossiacher See Radweg, Kärnten

© Getty Images

Der 29 km lange Ossiacher See Radweg führt Sie rund um den See und bietet dabei eine wunderschöne Mischung aus schattigen Waldabschnitten und herrlichen Ausblicken auf die umliegenden Berge. Besonders an heißen Sommertagen kann man sich an einem der kleinen Strände oder den Ufern des Sees eine wohlverdiente Abkühlung gönnen. Die Strecke ist für alle Radfahrlevel geeignet, da sie weitgehend flach und gut ausgebaut ist.

Thayatal-Radweg, Niederösterreich

Der Thayatal-Radweg führt entlang des Flusses Thaya und bietet eine wunderbare Strecke durch das Waldviertel in Niederösterreich. Der Radweg verläuft auf über 111 km und ist aufgrund der sanften Geländeformen besonders familienfreundlich.

Die Region ist nicht nur für ihre dichten Wälder bekannt, sondern auch für ihre sanften Hügel und historischen Stätten. Der Radweg verläuft durch naturnahe Wälder, was an heißen Sommertagen eine angenehme Abkühlung im Schatten bietet. Unterwegs können Sie charmante Dörfer und kulturelle Sehenswürdigkeiten entdecken.

Leithaberg-Radweg, Burgenland

© Getty Images

Der Leithaberg-Radweg im Burgenland führt durch die malerischen Weinberge des Leithagebirges und bietet sowohl Sonnenschein als auch Schatten. Besonders im Sommer sind die Weinberge ein Genuss für die Sinne: Sie spenden Schatten und bieten atemberaubende Ausblicke. Entlang des 66 km langen Radweges passieren Sie charmante, kleine Dörfer und entdecken eine vielfältige Flora und Fauna.

Drauradweg

Der Drauradweg erstreckt sich über 366 km von Sillian bis Maribor und führt dabei durch eine der schönsten Landschaften Kärntens. Besonders der Abschnitt in Österreich verläuft durch schattige Wälder und Auenlandschaften, was ihn zu einer perfekten Wahl für heiße Sommertage macht. Zahlreiche Badeplätze an der Drau laden zu einer erfrischenden Pause ein. Die flache und gut ausgebaute Strecke eignet sich hervorragend für alle Radfahrlevel und lässt sich bequem in mehreren Etappen fahren.

Neusiedler See Radweg, Burgenland

Der Neusiedler See Radweg führt rund um den gleichnamigen See, der an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn liegt. Mit einer Länge von ca. 125 km ist der Radweg ideal für eine ausgedehnte Tour an einem sommerlichen Tag. Der flache See ist besonders im Sommer angenehm und lädt nach einer längeren Fahrt zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Auf dem Weg radeln Sie durch malerische Weinbaugebiete und Naturparks und haben immer wieder Gelegenheit, an verschiedenen Stränden und Badeplätzen eine Pause einzulegen.

Wolfgangsee-Radweg, Salzkammergut

Der Wolfgangsee im Salzkammergut ist ein wahres Paradies für Radfahrer, Schwimmer und Wassersportler. Mit einer Länge von ca. 30 km führt der Radweg rund um den See und bietet atemberaubende Ausblicke auf das Wasser und die umliegenden Berge. Immer wieder locken idyllische Badebuchten und charmante Orte zu einer erfrischenden Pause. Der gut ausgebaute Radweg macht die Strecke nicht nur für geübte Radfahrer, sondern auch für Familien und Genussradler zu einer entspannten Sommer-Tour.

Murradweg, Steiermark

© Getty Images

Der Murradweg ist mit seinen ca. 450 km einer der längeren Radwege in Österreich, führt jedoch durch wunderschöne Landschaften und charmante Orte wie Leoben und Feldbach. Der Weg bietet eine tolle Mischung aus schattigen Waldabschnitten, sanften Hügeln und Weinregionen. Besonders im Sommer ist der Weg eine erfrischende Fahrt durch die steirische Natur, mit vielen Gelegenheiten, um in der Mur zu baden. Die gut ausgebaute Strecke ist für alle Radfahrer geeignet und lässt sich bequem in mehreren Etappen fahren.

Ybbstalradweg, Niederösterreich

Der Ybbstalradweg führt über 90 km von Lunz am See bis nach Amstetten und ist eine perfekte Tour für Naturfreunde. Die Strecke verläuft durch idyllische Wälder und Flusstäler und bietet immer wieder schattige Abschnitte, in denen Sie sich vom Sommerhitze erholen können. Während der Fahrt passieren Sie wunderschöne Alpenpanoramen und charmante Dörfer wie Waidhofen an der Ybbs. Der Weg ist flach und für alle Radlevel geeignet, und die klaren Bergbäche laden immer wieder zu einer erfrischenden Badepause ein.

Innradweg, Tirol

Der Innradweg führt von Bozen in Italien über Innsbruck bis nach Passau in Deutschland und bietet auf seiner Strecke eine perfekte Mischung aus schattigen Abschnitten und beeindruckenden Ausblicken auf die Alpen. Besonders der Abschnitt durch Tirol ist für Radfahrer ein Genuss, da er malerische Städte wie Innsbruck und Hall in Tirol durchquert und zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten bietet. Auf dieser Strecke finden Sie zahlreiche Möglichkeiten, um eine Pause einzulegen und sich im Inn oder in einem der vielen malerischen Orte zu erfrischen.