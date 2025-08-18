Laut Gen Z: Das sind die besten Städte der Welt

Die Generation Z hat ihren ganz eigenen Blick auf die Welt und vor allem auf die besten Städte. „Time Out“ hat nun verraten, welche Städte bei den jungen Menschen besonders beliebt sind. Das Ergebnis? Erschwingliche, grüne Städte mit jeder Menge Kultur stehen ganz oben auf der Liste.

Was eine Stadt großartig macht, kann von Generation zu Generation sehr unterschiedlich sein. Das Time Out-Magazin hat sich deshalb angeschaut, welche Städte die unter 30-Jährigen bevorzugen, und ihre Top-Metropolen in einem eigenen Ranking zusammengefasst. Dieses unterscheidet sich deutlich von der generationsübergreifenden Rangliste, die Anfang des Jahres veröffentlicht wurde. Hier kommen die Top-Städte, die die Generation Z liebt.

Platz 1: Bangkok, Thailand

Bangkok ist nicht nur die pulsierende Metropole Thailands, sondern auch der unangefochtene Spitzenreiter in der Liste der beliebtesten Städte für die Generation Z. Mit einer beeindruckenden Zufriedenheit von 84 % unter den jungen Bewohnern und erschwinglichen Lebenshaltungskosten ist die thailändische Hauptstadt ein wahres Paradies für kreative Köpfe und junge Entdecker. Außerdem gaben 71 % der Befragten an, dass es besonders einfach ist, in Bangkok neue Freunde zu finden.

Platz 2: Melbourne, Australien

Melbourne ist nicht nur Australiens Kulturhauptstadt, sondern auch der perfekte Ort für die Generation Z. Wer nach einem Ort sucht, an dem Kunst, Vielfalt und ein entspanntes Leben aufeinandertreffen, der ist hier genau richtig. Mit 77 % der Generation Z, die die Stadt als unglaublich vielfältig empfinden, und 91 % die sagen, dass die Lebensqualität „fantastisch“ ist, hat Melbourne einen festen Platz in den Herzen der jungen Leute.

Platz 3: Kapstadt, Südafrika

Kapstadt landet auf Platz 3. Die unglaubliche Schönheit der südafrikanischen Küstenstadt wird von 71 % der jungen Menschen als „atemberaubend“ beschrieben, während 76 % die günstigen Ausgehmöglichkeiten und das aufregende Stadtleben schätzen.

Platz 4: New York City, USA

Für die Generation Z ist die „Stadt, die niemals schläft“ der Inbegriff von Abenteuer und aufregendem Leben. Besonders das Nachtleben hat die junge Generation im Griff: 84 % sind sich einig, dass die Stadt abends besonders lebendig ist. Auch die Fußgängerfreundlichkeit und die endlosen Möglichkeiten, neue Orte zu entdecken, machen New York zu einem unvergesslichen Erlebnis für die junge Generation.

Platz 5: Kopenhagen, Dänemark

Kopenhagen wurde kürzlich zur „lebenswertesten Stadt der Welt“ gekürt, und die Generation Z scheint dieser Auszeichnung voll und ganz zuzustimmen. 64 % der jungen Dänen sind mit ihrem Leben in Kopenhagen zufrieden und sogar 54 % sagen, dass es in der Stadt leicht ist, die Liebe zu finden.

Europas Top Städte der Generation Z

Betrachtet man ausschließlich die europäischen Städte, ergibt sich folgendes Ranking:

Kopenhagen, Dänemark Barcelona, Spanien Edinburgh, Schottland London, Großbritannien Paris, Frankreich Berlin, Deutschland Sevilla, Spanien Prag, Tschechien Lissabon, Portugal

Diese Städte bieten eine ideale Mischung aus Kultur, Geschichte, Lebensqualität und einem kreativen, internationalen Flair, das die junge Generation zu schätzen weiß.