Die spektakulärsten Roadtrips der Welt: 6 Traumrouten für Abenteurer

Hunderte Kilometer an atemberaubenden Naturwundern und pulsierenden Metropolen vorbeifahren, Pausen einlegen, wann und wo immer man möchte - auf den spektakulärsten Traumstraßen der Welt ist das alles kein Problem.

Ob eindrucksvolle Bergpässe in Südamerika, von Nordlichtern gesäumte Küstenstraßen oder Panoramastrecken durch Nationalparks: Nachstehend Straßen, die nicht nur durch ihre landschaftliche Schönheit überzeugen, sondern auch mit besonderen Zwischenstopps, kulturellen Highlights und einmaligen Aussichten punkten.

Great Ocean Road/Australien

Entlang der Südküste Victorias zwischen Torquay und Allansford führt die 243 Kilometer lange Great Ocean Road, eine der bekanntesten "Scenic Routes" des Kontinents und ein nationales Denkmal, durch eine einzigartige Landschaft, vorbei an beeindruckenden Felsformationen und malerischen Stränden.

Dabei haben Reisende stets die Weite des Pazifischen Ozeans im Blick: Gigantische Steingebilde wie die "Zwölf Apostel" ragen majestätisch aus dem Meer, während Surf-Fans die meterhohen Wellen reiten. Ebenfalls im Blickfeld: dichter Regenwald mit riesigen Farnen und rauschenden Wasserfällen sowie einsame Buchten mit nichts als weißem Sand und türkisem Wasser. Die Tour startet typischerweise in der australischen Metropole Melbourne, die ebenfalls einen Besuch wert ist.

Carretera Austral/Chile

Die Carretera Austral, eine rund 1.350 Kilometer lange Fernstraße im Süden Chiles, verbindet Puerto Montt mit Villa O'Higgins und führt durch die abgelegene Región de Aysén, eine der ursprünglichsten Landschaftabschnitte Chiles. Aufgrund ihres teils unbefestigten Zustands gilt die Strecke als Geheimtipp für abenteuerorientierte Reisende, lässt sich aber auch mit dem Auto problemlos befahren. Vom Caleta Gonzalo, dem nördlichen Zugangspunkt zur Carretera Austral verläuft die Route weiter über Futaleufú nach Puyuhuapi, wo ein Besuch des Queulat-Nationalparks mit seinem markanten Hängegletscher zum Pflichtprogramm gehört.

Anschließend führt die Strecke über Coyhaique und Villa Cerro Castillo nach Puerto Tranquilo, Ausgangspunkt für Ausf lüge zu den Capillas de Mármol und ins Valle Exploradores. Der südliche Abschnitt der Route führt über Caleta Tortel und Cochrane bis nach Chile Chico am Lago General Carrera, begleitet von dichten Wäldern, Gletschern, Flüssen und rauer Küstenlandschaft.

Atlantic Road/Norwegen

Die Atlantic Road, oder auch Atlanterhavsvegen, ist eine knapp acht Kilometer lange Küstenstraße in der norwegischen Region Møre og Romsdal. Sie verbindet Vevang und Kårvåg über acht Brücken und mehrere kleine Inseln. Als offizielle Landschaftsroute Norwegens bietet sie spektakuläre Ausblicke auf das Nordmeer, atemberaubende Naturphänomene wie starke Strömungen bei Gezeitenwechsel oder Nordlichter sowie Aussichtspunkte und Angelplätze.

Southern Utah National Park Circuit/USA

Diese rund 765 Kilometer lange Route führt durch den Südwesten der USA, wo sich einige der faszinierendsten Nationalparks des Landes befinden -darunter Zion, Bryce Canyon, Arches und Canyonlands. Von einer kompakten Kurzreise bis hin zu einer ausführlichen Tour mit zahlreichen Stopps - die Route lässt mit dem eigenen Auto ganz f lexibel gestalten. Las Vegas, gefolgt von Kanab, nahe des Zion Nationalpark, Panguitch mit dem Bryce Canyon und schließlich Moab als Basis für Erkundungen im Canyonlands-Nationalpark stellen eine beliebte Reihenfolge dar.

Panorama Route/Südafrika

Über rund 180 Kilometer erstreckt sich die beeindruckende Panorama Route in der Provinz Mpumalanga -eine der schönsten Straßen Südafrikas. Sie führt Abenteuerlustige durch spektakuläre Berglandschaften, vorbei an zerklüfteten Felsformationen, üppiger Vegetation und atemberaubenden Ausblicken auf das subtropische Lowveld.

Die Route verbindet Highlights wie God's Window, Bourke's Luck Potholes, den mächtigen Blyde River Canyon - der drittgrößte Canyon der Welt - sowie die historischen Orte Ohrigstad und Pilgrim's Rest, bevor sie in Graskop wieder endet. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu starten, um an den beliebtesten Aussichtspunkten wie God's Window oder dem Three Rondavels dem Besucherandrang zuvorzukommen. Besonders lohnenswert ist die Panorama Route in Verbindung mit einem Besuch des Kruger-Nationalparks.

Ring Road/Island

Die Ring Road gilt als wichtigste Fernstraße Islands, da sie die gesamte Insel auf einer Länge von 1.332 Kilometern umrundet. sel von ihrer schönsten Seite zeigt. Entlang der Route warten Highlights wie Reykjavík, Akureyri, Vík oder der schwarze Sandstrand Diamond Beach.