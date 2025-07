Überraschend! DAS soll die Stadt mit dem besten Essen der Welt sein

Wo auf der Welt gibt es das beste Essen? Diese Frage hat das Magazin „Time Out“ in seinem frisch veröffentlichten Ranking beantwortet. Die Ergebnisse dürften einige überraschen...

Geht es um kulinarische Empfehlungen, ist „Time Out“ stets eine beliebte Anlaufstelle. In der neuen Liste „World’s 20 best cities for food“ hat das Magazin tausende Menschen über das Essen in ihrer Heimatstadt befragt – denn wer könnte besser beurteilen, wie gut die Food-Szene einer Stadt ist, als die Einheimischen selbst?

Der Fokus der Umfragen lag darauf zu ermitteln, wo Gerichte in guter Qualität zu vernünftigen Preisen aufgetischt werden. Die Befragten wurden zu insgesamt 18 verschiedenen Kriterien befragt, zu denen auch Attribute wie „familienfreundlich“ oder „experimentell“ zählten.

Auch die Meinung einer Experten-Jury floss in die Bewertung ein. Für die finale Liste wurde jeweils nur die am besten bewertete Stadt eines Landes berücksichtigt. Herausgekommen ist eine spannende Liste an Zielen, mit überraschenden Gewinnern…

Laut „Time Out“: Das beste Essen der Welt gibt es in…

© Getty Images

… New Orleans! Die Großstadt im Bundesstaat Louisiana steht bei Foodies offenbar hoch im Kurs. Laut „Time Out“ hat die Südstaaten-Metropole eine reiche kulinarische Geschichte, die von französischen, spanischen, afrikanischen und vietnamesischen Einflüssen geprägt ist. Zu den beliebtesten Gerichten zählen Schrimp Creole (Garnelen nach karibischer Art im scharfen Tomatensud), Jambalaya (kreolische Reispfanne) und Gumbo (traditioneller Eintopf aus Meeresfrüchten).

© Getty Images

Auf den Plätzen zwei bis fünf folgt eine Reise rund um den Globus. Neben Nordamerika sind auch Städte aus Asien, Südamerika, Kapstadt und Europa vertreten. Bangkok landet auf dem zweiten Platz. Laut „Time Out“ kann man hier für umgerechnet 3 Euro köstlich essen. Auf Platz 3 folgt Medllín in Kolumbien – auch hier wird die preiswerte Food-Szene hervorgehoben. Das Trend-Reiseziel Kapstadt schafft es im Ranking auf Rang 4. Wie auch in New Orleans sind hier vor allem Meeresfrüchte sehr beliebt. Die spanische Metropole Madrid landet auf Platz 5. Spaniens Hauptstadt überzeugt mit traditionellen Bäckereien, internationalen Restaurants und hippen Weinbars.

© Getty Images

Top 20: Die Städte mit dem besten Essen der Welt laut „Time Out“

New Orleans, USA Bangkok, Thailand Medellín, Kolumbien Kapstadt, Südafrika Madrid, Spanien Mexico City, Mexiko Lagos, Nigeria Shanghai, China Paris, Frankreich Jakarta, Indonesien Marrakesch, Marokko Lima, Peru Riad, Saudi-Arabien Mumbai, Indien Abu Dhabi, VAE Kairo, Ägypten Porto, Portugal Montreal, Kanada Neapel, Italien San José, Costa Rica

Alle, die ihren nächsten Urlaub nach Geschmack planen sollten hierhin reisen!