Neue Auswertung: Welche Traumstrände Touristen am meisten enttäuschen

Waldbrände auf Kreta, in der Türkei & Co: Was Urlauber jetzt über Storno wissen müssen Kreta, Hitze, Rauch am Horizont – und Sie stehen kurz vor dem Urlaubsstart? In Südeuropa wüten wieder Waldbrände, Temperaturen klettern auf Rekordwerte. Was das für Ihre Reise bedeutet, ob Sie stornieren können (oder nicht), und worauf Sie jetzt achten sollten, lesen Sie hier.