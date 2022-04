Soul Travel

Kings of Leon im Schnee Kings of Leon sind krönender Abschluss der Ischgl-Skisaison. Wintersportler erleben die US-amerikanische Rockband am 30. April beim legendären „Top of the Mountain Closing Concert“ auf 2.320 Metern Höhe live im Skigebiet. Der Konzert-Eintritt ist im Tagesskipass inkludiert.