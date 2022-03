Neue Buchungsplattform

Auf der neuen Buchungsplattform www.ecohotels.com findet man über 20.000 Hotels in 160 Ländern, die als nachhaltig zertifiziert sind.

Ökologisch, nachhaltig und sozial: Reisen mit grünem Gewissen ist ein wichtiger Trend im Tourismus. Wer seine Reisen nachhaltiger gestalten will, für den ist ab sofort www.EcoHotels.com eine neue Anlaufstelle: Die Plattform bietet ein Portfolio von über 20.000 buchbaren Hotels in 160 Ländern weltweit. Ins Angebot aufgenommen werden ausschließlich Partner, die den Standards für nachhaltiges Reisen des Global Sustainable Tourism Council (GSTC) entsprechen. Das bedeutet, dass diese Hotels aktiv daran arbeiten, CO2-neutral zu sein, umweltfreundliche Produkte oder vegane und vegetarische Kost anbieten, und so den ökologischen Fußabdruck im Tourismus so klein als möglich zu halten.

Die ReiseLust24.at hat CEO Patricia Plesner zum Interview gebeten:

© EcoHotels ×

RL24: Frau Plesner, wie kam es zu der Idee, eine Buchungsplattform nur für nachhaltige Hotels zu schaffen?

Patricia Plesner: Eine Marktchance, ein wachsender Trend, ein Bedürfnis der Hotels nach niedrigeren Provisionsgebühren. Und einfach mein Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem wir als Reisende echte Transparenz und gute Preise erhalten und die Möglichkeit haben, ausschließlich nachhaltige Unterkünfte zu buchen. Wenn nur mehr die besten nachhaltigen Optionen angeboten werden – dann können wir etwas bewegen.



RL24: Wie garantieren Sie, dass ein Gast, der über Ihre Plattform bucht, sicher sein kann, in einem wirklich nachhaltigen Hotel Urlaub zu machen?

Patricia Plesner: Wir sind in allem, was wir tun, sehr transparent. Wir haben strenge Richtlinien und stehen ständig in engem Kontakt mit unseren Partnern, die die Hotels sowohl zertifizieren als auch überprüfen. Indem wir nur Hotels akzeptieren, die von einer vom GSTC (Global Sustainability Tourism Council) akkreditierten Stelle zertifiziert wurden, stellen wir sicher, dass die von uns vorgestellten Hotels die besten Kriterien erfüllen.



RL24: Sind auch österreichische Hotels auf www.ecohotels.com zu finden?

Patricia Plesner: Ja, das sind sie. Wir sind stolz darauf, 128 öko-zertifizierte Hotels in ganz Österreich präsentieren zu können, 72 davon in Wien. Einige der allerersten Hotels, die wir auf EcoHotels.com vorstellen durften, waren tatsächlich aus Österreich, wie z.B. Schloss Ernegg, Zoku Wien, Max Brown 7th District - alle auf meiner Bucket List.

© EcoHotels ×

Max Brown Wien





RL24: Ist Nachhaltigkeit auch in Ihrem Unternehmen selbst wichtig und welche Akzente setzen Sie hier?

Patricia Plesner: Ja natürlich ist sie das. Nachhaltigkeit hat viele Gesichter und hängt sehr von der einzelnen Person ab und was ihr am wichtigsten ist. Wir können Nachhaltigkeit in People, Profit und Planet bzw. die ESG-Metriken unterteilen. Wir versuchen ständig, ein Gleichgewicht zwischen dem "Gutmachen"-Gedanken und dem "Gutes tun"-Gedanken herzustellen. Dabei messen wir dem "Geldverdienen" einen ebenso hohen Stellenwert bei wie dem "Lösen von sozialen und ökologischen Problemen". In unserem Büro berechnen wir die Anzahl der Bäume, die wir gepflanzt haben, und mit unserem Motto "Eine Buchung = ein Baum" ist dies gleichbedeutend mit einer Buchung und somit mit Geldverdienen. Unsere Strategie des nachhaltigen Wirtschaftens wird ständig verbessert, und wir sind gerade dabei, uns als B-Corp zertifizieren zu lassen, ein Prozess, der unsere Strategie des nachhaltigen Wirtschaftens noch weiter verstärkt.

© EcoHotels ×

Hotel Oderberger Berlin





RL24: Ecohotels.com ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt und ist bereits Partner von 20.000 Hotels in 160 Ländern - wie sieht die nahe Zukunft aus, was sind Ihre nächsten Pläne?

Patricia Plesner: Ich hoffe, dass wir bis 2023 rund 50.000 öko-zertifizierte Hotels erreichen können - die Anmeldung ist kostenlos, und wir sind vielleicht der beste OTA für Hotels, da unsere Provision nur 10 % beträgt und wir eine wachsende Gemeinschaft von Öko-Reisenden haben. Vor allem aber hoffe ich, dass wir in diesem Sommer weitere 25.000 Bäume pflanzen können - also mehr Öko-Reisende.