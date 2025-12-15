Alles zu oe24VIP
Das sind die beliebtesten Reisedestinationen zu Weihnachten
© Getty Images

Ranking enthüllt

Das sind die beliebtesten Reisedestinationen zu Weihnachten

15.12.25, 13:22
Wohin fliegen Herr und Frau Österreicher zu Weihnachten? TUI verrät die 10 beliebtesten Reiseziele.

Die Weihnachtsfeiertage rücken immer näher und mit ihnen die Lust zu verreisen. Dieses Jahr zieht es überraschend viele in die Sonne. Viele Menschen wollen dem Weihnachtstrubel und den kalten Temperaturen entkommen. Zwar steht der Skiurlaub in den österreichischen Bergen hoch im Kurs, doch rund die Hälfte entscheidet sich dieses Jahr für Traumstrände in fernen Ländern. TUI hat die Destinationstrends für die Weihnachts- und Winterferien ermittelt und zeigt, wohin es Reisende in dieser Saison zieht.

Das sind die beliebtesten Reisedestinationen zu Weihnachten
© Getty Images

Die Top 5 Destinationen auf der Mittelstrecke

  1. Hurghada
  2. Gran Canaria
  3. Teneriffa
  4. Marsa Alam
  5. Antalya

Ägypten und die Kanarischen Inseln liegen 2025 hoch im Kurs. Überraschend: Einige Urlauber zieht es dieses Jahr auch an die türkische Riviera.

Das sind die beliebtesten Reisedestinationen zu Weihnachten
© Getty Images

Die Top 10 Länder gesamt

  1. Ägypten
  2. Spanien
  3. Thailand
  4. Malediven
  5. Dominikanische Republik
  6. Vereinigte Arabische Emirate
  7. Österreich
  8. Türkei
  9. Mexiko
  10. USA

Bei den Länder-Zielen führen Ägypten und Spanien das Ranking an, dicht gefolgt von beliebten Fernzielen wie Thailand, Malediven und der Dominikanischen Republik, mit dem höchsten Gästezuwachs auf der Fernstrecke. Doch neben Sonne und Meer sehnen sich Reisende auch nach Schnee und Bergen. Für Kurzentschlossene gibt es noch attraktive Last-Minute-Angebote – sowohl für Badeurlaub als auch für Wintererlebnisse in Österreich.

