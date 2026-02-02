In Europa: Diese Orte sind im April wärmer, als Sie denken

Der Winter zieht sich, die Tage sind grau, doch es gibt einen rettenden Gedanken: die nächste Reise. Wer sich schon im Frühling nach Sonne, Meer und Sommerabenden sehnt, muss nicht bis Juli warten. Europa überrascht im April mit warmen Temperaturen und Strand-Feeling pur.

Der Winter will einfach kein Ende nehmen, die Tage sind kurz, der Himmel oft grau. Doch es gibt einen Trick, um die kalte Jahreszeit leichter zu überstehen: eine Reise in die Sonne. Und dafür muss man weder bis zum Hochsommer warten noch um die halbe Welt fliegen.Schon im April locken viele europäische Reiseziele mit sommerlichen Temperaturen, viel Sonne und mediterranem Lebensgefühl. Das Beste: Die Hauptsaison hat noch nicht begonnen! Das heißt, Sie reisen bei deutlich entspannteren Preisen, ohne überfüllte Strände und lange Warteschlangen.

Zypern

© Getty Images

Zypern gilt als eine der sonnigsten Inseln Europas. Bereits im April klettern die Temperaturen auf angenehme 20–23 Grad, das Mittelmeer lädt zwar noch nicht alle zum Baden ein, doch die Sonne wärmt schon wunderbar. Weiße Sandstrände laden zum ersten Sonnenbad, während die antiken Stätten von Paphos und das charmante Dorf Omodos Geschichte lebendig machen. Wer gerne wandert, findet auf Zypern unzählige Möglichkeiten, vom Troodos-Gebirge bis zu Küstenwegen, die atemberaubende Ausblicke bieten.

Malta

© Getty Images

Malta ist klein, aber oho und im April ein perfektes Ziel für Sightseeing, Strandtage und Outdoor-Abenteuer. Das Klima ist angenehm warm, meist zwischen 18 und 22 Grad, und die Insel ist in voller Blüte. Ob historische Städte, beeindruckende Küstenlandschaften oder Bootsausflüge: im April lässt sich die Insel stressfrei erkunden. Perfekt für Aktivurlauber und Sonnenanbeter gleichermaßen.

Kreta

© Getty Images

Kreta zeigt sich im April von ihrer milden, sonnigen Seite. Die Temperaturen liegen bei rund 20 Grad, die Landschaft ist grün und die Strände noch herrlich leer. Wer wandern, authentische Dörfer entdecken oder die griechische Küche genießen möchte, ist jetzt genau richtig. Erste Badeausflüge sind ebenfalls schon möglich, für Mutige sogar im Meer.

Lissabon

© Getty Images

Die portugiesische Hauptstadt ist ein ideales Ziel für einen warmen Frühlingsurlaub. Bei viel Sonne und Temperaturen um die 20 Grad lässt sich Lissabon entspannt zu Fuß erkunden. Cafés, Aussichtspunkte und das Leben am Tejo laden zum Verweilen ein, ganz ohne drückende Sommerhitze.

Ischia

© Getty Images

Die Insel Ischia im Golf von Neapel ist ein echter Geheimtipp für den April. Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad, blühende Gärten und Thermalquellen sorgen für Erholung pur. Jetzt ist die Insel angenehm ruhig, ideal für Genießer, Wellnessfans und alle, die das authentische Italien suchen.

Dubrovnik

© Getty Images

Dubrovnik, die „Perle der Adria“, präsentiert sich im April von seiner besten Seite: Angenehme Temperaturen um 18–20 Grad, blauer Himmel und noch keine Menschenmassen. Die berühmte Altstadt lässt sich im April ohne Gedränge erkunden, Spaziergänge auf der Stadtmauer werden zum Genuss. Ein perfektes Ziel für Kulturinteressierte, die Sonne und Geschichte verbinden möchten.

Mallorca

© Getty Images

Mallorca zeigt sich im April von seiner ruhigeren Seite. Mandelblüten, angenehme Temperaturen zwischen 18-22 Grad und viel Platz auf den Straßen machen die Insel ideal für Radfahrer, Wanderer und Ruhesuchende. Auch Strandtage sind bereits möglich, mit deutlich mehr Entspannung als im Hochsommer.