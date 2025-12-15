Wochenende auf der Insel Malta: Eine große Welt auf kleinem Raum

Kompakt erleben. Zwischen Kanonendonner und Meeresblau – Malta, das kleine EU-Land, blickt auf 7.000 Jahre Geschichte zurück und ist ein Geheimtipp in Sachen Ganzjahresreisedestination.

Nur zwei Flugstunden von Wien entfernt wartet ein Weekender, der Geschichte, Natur und mediterrane Lebensfreude auf engstem Raum vereint. Malta ist ein Mosaik aus phönizischem Erbe, Ritterromantik und britischem Understatement. Die Insel ist nur 28 Kilometer lang und 14 Kilometer breit und mit rund 535.000 Einwohnern das flächen- und bevölkerungsmäßig kleinste Mitglied der EU. Die Insel liegt nur 90 Kilometer von Sizilien entfernt – die Temperaturen sind mild, das Licht ist golden.

UNESCO Weltkulturerbe die Grabsteine in der St. John’s Co-Cathedral. © Gettyimages

Valletta: Eine Hauptstadt aus honigfarbenem Stein

Unser Weekender startet in Valletta, Europas kleinster Hauptstadt und einem architektonischen Statement aus honigfarbenem Kalkstein. Die schnurgeraden Gassen führen zu Barockpalästen, Kathedralen und weiten Meerblicken. Ein Pflichttermin ist die Schifffahrt von Birgu über den Grand Harbour: Vom Wasser aus zeigen sich die Festungsmauern der Drei Städte – der Überbegriff für die drei der maltesischen Hauptstadt Valletta gegenüberliegenden Städte Cospicua (Bormla) – Vittoriosa (Birgu) und Senglea (L‘Isla) in voller Pracht.

Mediterranes Treiben. Zwischen den historischen Mauern von St. Angelo pendeln bunte Taxiboote über den Grand Harbour. © Stelzmüller

Der Kanonenschuss: Ein Ritual, das Geschichte hörbar macht

Höhepunkt ist der traditionelle Kanonenschuss von den Upper Barrakka Gardens – ein Ritual, das so alt ist wie die Festungsmauern selbst. Einst diente der Schuss der Sicherung des Grand Harbour und war zugleich akustischer Zeitmesser für die Seefahrt. Heute ist das tägliche Zeremoniell ein lebendiges Stück Geschichte, das Vergangenheit hörbar macht. Von den Upper Barrakka Gardens aus erleben Besucher dieses Schauspiel um 12 und 16 Uhr kostenlos – mit Logenblick über einen der schönsten Naturhäfen des Mittelmeers. Den Kanonenschuss kann man vom Hafen aus aus sehen. Am besten man besteigt dafür kurz vor 12 Uhr ein Taxiboot (Dghajsa) in Birgu und lässt sich nach Valletta schippern. Mit dem Aufzug (1 Euro) geht es dann hinauf in die Altstadt.

The Phoenicia Malta*****/Valletta. Luxushotel mit Gourmet-Restaurant Contessa. © Stelzmüller

Refugium mit Historie: Tee, Zeit und der Blick ins Unendliche

Übernachtet wird stilvoll im Luxushotel The Phoenicia Malta, das direkt an den alten Stadtmauern von Valletta liegt – ein Haus mit Grandezza und kolonialem Charme. Hier pflegt man bis heute die britische Teetradition – inklusive High Tea.

The Phoenicia Malta*****/Valletta mit Infinity-Pool - ein Luxus, das nicht jedes Stadthotel bieten kann. © Stelzmüller

Der Legende nach nahm hier sogar Queen Elizabeth II. Platz – man munkelt auch, dass Elizabeth II. auf Malta einige ihrer glücklichsten Jahre mit Prinz Philip verbracht hat. Hohe Räume, diskreter Service und ein Hauch von Empire machen es zum idealen Refugium für den Citytrip. Nachmittags wartet auf uns die entspannendste Perspektive der Insel: der Infinity-Pool des legendären Hotels.

Dingli Cliffs Maltas steinerner Horizont - ein Ort endloser Aussicht. © Gettyimages

Die imposanten Dingli Cliffs – wo Malta den Himmel berührt

Stille Seite. An den Dingli Cliffs zeigt sich Malta von seiner dramat­ischsten, zugleich stillsten Seite. Die bis zu 250 Meter hohen Kalkstein­klippe – der höchste Punkt der Insel fallen hier senkrecht ins Mittelmeer. Kein Strand, kein Lärm, nur Wind, Weite und das tiefe Blau unter den Füßen. Besonders zum Sonnenuntergang liegt über den Klippen eine fast spirituelle Ruhe. Der Blick reicht bis zum Horizont, wo Meer und Himmel ineinander fließen – ein Ort, der Malta zu etwas Besonderem macht.

Blaue Grotte Maltas Naturwunder kann man von oben oder per Boot besichtigen. © Gettyimages

Die Blaue Grotte – Ein Spiel aus Licht und Wasser in Türkisblau

Naturhöhle. Im Süden der Insel öffnet sich ein Naturwunder, das seinen Namen nicht dem Zufall verdankt: die Blaue Grotte. Mit kleinen Booten gleitet man in das Höhlensystem, dessen Felsformationen das Sonnenlicht wie ein Prisma brechen. Bei zu hohem Wellengang fahren die Boote nicht, dann kann man das Naturschauspiel von Land aus (Aussichtspunkt) beobachten.

Tipps für Malta

KM Malta Airlines fliegen täglich ab Wien nach Malta. Diverse Tarife von Gepäck abhängig. www.kmmaltairlines.com

Am besten man nimmt sich für einen Tag einen Reiseguide wie Artùr Lengyel. E-Mail: artur@qtravelmalta.com

The Phoenicia Malta*****/Valletta. Luxushotel mit Gourmet-Restaurant Contessa. Hightea-Zeremonie. Infinity-Pool und Hallenbad mit Spa. https://phoeniciamalta.com/

