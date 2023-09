'Denn sie wissen nicht, was passiert' - Aufzeichnung: RTL verärgert Zuschauer

Diesen Samstag kommt es zu einer seltenen Ausnahme - die Fans sind sauer!

Wenn Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sich zum spaßigen Stelldichein zusammenfinden dann ist wieder 'Denn sie wissen nicht was passiert'-Zeit bei RTL. Bereits seit 2018 begeistern die drei Kult-Moderatoren im gemeinsamen Format ihre Fans. Unterhaltsame Spiele, witzige Gespräche und pures Chaos sind die drei Zutaten dieses Erfolgskonzepts. Doch diesen Samstag müssen sich die Fans auf eine seltene Ausnahme gefasst machen, die bereits im Vorfeld für Ärger sorgt.

Aufzeichnung statt Live

War man es eigentlich stets gewohnt, dass die drei TV-Giganten, inkl. den bis zum Sendungsstart geheimen Herausforderer, ihr Publikum über mehrere Stunden hinweg live unterhalten, so wird diesen Samstag eine Ausnahme gemacht. Denn die Sendung wurde bereits vorab aufzeichnet.

Mit dem Trailer zur aktuellen Folge, die diesen Samstag den 29.09 um 20:15 auf RTL ausgestrahlt wird, wurden die Fans stutzig. Zeigte man doch bisher stehts einen Zusammenschnitt alter Sendungen als Vorschau für die nächste Show, so sieht man im neuen Trailer bereits erste Einblicke auf die kommende Sendung.

Das sind die Herausforderer

Somit sind auch die Herausforderer von Jauch, Gottschalk und Schönberger bereits bekannt. So werden sich diesmal Dschungel-Moderator Jan Köppen und Schauspielerin & Pro7-Lady Palina Rojinski die Ehre geben.



Fans sind sauer

Unabhängig der bereits bekannten Gäste stößt vor allem der Umstand, dass es sich um eine Aufzeichnung handelt, auf wenig Gegenliebe. Gilt doch bei Fans der 'Live-Faktor' als Kernelement der Show. 'Ich werden am Samstag sicher nicht schauen-danke für nichts rtl' schreibt eine Userin auf 'X (vormals Twitter), 'warum diesmal nicht live? so macht das keinen spaß' ein weiterer Fan der seinem Unmut Luft macht. Ob sich dies schlussendlich auch auf die Quote auswirken wird, wird sich zeigen. RTL hat am Samstag jedenfalls starke Konkurrenz bei Pro7, die mit 'Schlag den Star' Live um 20:15 ins Rennen gehen.