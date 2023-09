DIESER Fußball-Star hat in 'FIFA' nur einen Arm

Es geht um Carson Pickett, 30 Jahre alt und seit 2021 beim North Carolina Courage in den USA unter Vertrag.

Neue Aufregung im neuen 'FIFA'-Spiel. Seit heuer heißt das Spiel nicht mehr wie bisher 'FIFA', sonder 'EA SPORTS FC'. Die Gamer waren überrascht, als sie plötzlich eine virtuelle Fußballspielerin mit nur einem Arm steuern konnten. Dies ist jedoch kein grafischer Fehler.

Kam ohne Hand und linken Unterarm zur Welt

Sie kam bereits ohne Hand und linken Unterarm zur Welt. In ihrem Bestreben, die Spieler und Spielerinnen akkurat darzustellen, hat EA Sports ihre Beeinträchtigung in das Spiel integriert. Obwohl dies im Fußballspiel kaum ins Gewicht fällt, betont Pickett immer wieder, dass sie als Fußballprofi wahrgenommen werden möchte, nicht als eine Sportlerin mit Handicap.

Die Athletin teilte die Neuigkeit auf X (ehemals Twitter) und wurde zur ersten Spielerin in der Serie, die mit dieser einzigartigen Besonderheit dargestellt wird. In einem begeisterten Tweet schrieb sie: "So aufgeregt".