Kein Alaba und Co.: ÖFB-Team fehlt in neuem FIFA

Noch ist das neue FIFA nur für Vorbesteller spielbar, den ersten Aufreger gibt es aber bereits. Das ÖFB-Team fehlt nämlich.

"EA Sports FC", so der Name der neuen Kick-Simulation, ist seit vergangenen Freitag für Vorbesteller spielbar. Für viele ist es das Gaming-Highlight des Jahres, EA Sports verdient mit dem Fußball-Game Unsummen. Doch am österreichischen Markt herrscht seit einigen Tagen Unruhe.

Aufregung um Alaba und Co.

Denn obwohl die heimischen Kicker wie Alaba, Arnautović und Co. im Ultimate Team Modus oder bei ihren Vereinen zu spielen sind, scheint das ÖFB-Team nirgends auf. Damit ist das ÖFB-Team aber nicht alleine, denn auch die brasilianischen Samba-Kicker sind nicht im Spiel enthalten. Auch andere Top-Nationen wie die Schweiz oder Uruguay fehlen.

Ob es bald ein Update geben wird, bei dem dann das ÖFB-Team dem Spiel hinzugefügt wird, ist unklar. Bis dahin können Gamer David Alaba, Neymar und Co. nur in den Vereinsfarben zocken.