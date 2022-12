Ein norddeutsches Gericht hat eine 97-jährige Frau für ihre Rolle bei der Ermordung von mehr als 10.000 Menschen während des Holocausts verurteilt.

Irmgard Furchner arbeitete von 1943 bis 1945 als Sekretärin im Konzentrationslager Stutthof in der Nähe von Gdańsk im von den Nazis besetzten Polen. Sie wurde verurteilt, weil sie während ihrer Tätigkeit als Sekretärin an der systematischen Ermordung Tausender von Menschen beteiligt war. Der Prozess fand vor einem Jugendgericht statt, da Furchner zum Zeitpunkt der Verbrechen noch ein Teenager war. Furchners Anwälte plädierten für einen Freispruch, da es keine stichhaltigen Beweise dafür gebe, dass sie von den Massentötungen in Stutthof wusste.

Der vorsitzende Richter Dominik Gross sagte jedoch, es sei "einfach jenseits aller Vorstellungskraft", dass Furchner nicht gewusst haben könne, dass in dem Konzentrationslager Menschenvernichtungen stattfanden, so die AP. Die Förderung dieser Taten durch den Angeklagten erfolgte durch das Ausfüllen von Papieren ... Diese Tätigkeit war notwendig für die Organisation des Lagers und die Durchführung der grausamen, systematischen Tötungshandlungen", so das Gericht in einer Erklärung.

In ihrem Schlussplädoyer entschuldigte sich die 97-Jährige für das Geschehene und sagte, sie bedauere, im Konzentrationslager gewesen zu sein.