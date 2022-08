Diesen neuen McDonald’s-Burger gibt es jetzt in den USA

In den USA wartet McDonald’s demnächst mit einem neuen Burger auf. Wann der Start des neuen Fast Foods in Europa anläuft, ist noch nicht klar.

In den USA testet McDonalds ab sofort einen Big Mac mit Hühnchen anstelle von Hamburger-Patties. Der Rest der üblichen Zutaten wie Spezialsauce, Salat, Käse, Gurken, Zwiebeln und ein Sesambrötchen bleiben erhalten.

Die Entscheidung des Fast-Food-Riesen, den Chicken Big Mac in den USA zu testen, kommt, nachdem das Hühnchen-Sandwich Anfang des Jahres in Großbritannien ein großer Erfolg war. Dort war es so beliebt, dass es vorübergehend von der Speisekarte genommen werden musste, weil es in weniger als zwei Wochen ausverkauft war.

Wir sind immer bestrebt, unseren Fans mehr Möglichkeiten zu bieten, die klassischen Menüpunkte zu genießen, die sie kennen und lieben", so McDonald's in einer Erklärung. Und ab Ende dieses Monats testen wir in ausgewählten Restaurants in Miami eine neue Variante eines alten Favoriten: den Chicken Big Mac".