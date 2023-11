Angie ist mit 21 Jahren zum neunten Mal schwanger

Das Glück der jungen Mutter hat jedoch auch Schattenseiten.

In einem bezaubernden Twist des Lebens erwartet die 21-jährige Angie Faith bereits ihr viertes Kind und strahlt vor Glück. Ein Traum, den nicht jeder teilt, aber für Angie ist es genau das, was sie sich immer gewünscht hat. Schon mit 15 erfuhr sie zum ersten Mal von ihrer Schwangerschaft, obwohl sie zu dieser Zeit Verhütungsmittel einnahm. "Ich bin mir nicht sicher, warum es bei uns nicht funktioniert hat, aber zu diesem Zeitpunkt war es für uns vorgesehen, ein Kind zu bekommen", erklärt sie laut "The Sun".

Viele Schwangerschaften

Nach der Hochzeit mit dem Vater ihres Kindes, Jordan, brachte sie mit 17 Jahren ihr zweites Kind zur Welt, gefolgt von tragischen fünf Fehlgeburten bis zu ihrem 19. Lebensjahr. Im Jahr 2022 begrüßte sie dann ihr drittes Baby. Nun die Überraschung: Angie ist erneut schwanger und verkündet, dass dieses Kind ihr letztes sein soll. In einem YouTube-Video teilt sie ihre Freude und ihren Entschluss mit ihrer wachsenden Community.

Das Glück der jungen Mutter hat jedoch auch Schattenseiten. In einem bewegenden "Truly"-Video berichtet sie von Hass-Kommentaren und dem Rückzug einiger Freunde, die ein anderes Leben führen. Trotzdem hat Angie auf Instagram und YouTube eine starke Unterstützung gefunden. Auf negative Kommentare antwortete sie mit einem klaren Statement: "Wir leben unser bestes Leben."