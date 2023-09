Heiße Feuer-Show von 'Verräterin' Anna-Carina Woitschack

Die Schlagersängerin gibt exklusive Einblicke ins neue Musikvideo

Sie ist der Schlager-Star der Stunde, Anna-Carina Woitschack, die Ex-Frau von Schlagersänger Stefan Mross surft derzeit auf der Erfolgswelle. Wirkte die Beendigung ihrer Beziehung zu Stefan Mross wie ein Befreiungsschlag, geht es seither auch beruflich für die 30-Jährige steil bergauf.

Mit Glück zur 'Verräterin'

In der derzeit angesagten RTL-Show 'Die Verräter' schnappte sie sich nicht nur einen der begehrten Kandidatenplätze, ihr wurde auch eine besondere Rolle in der Sendung zu teil, nämlich jene der Verräterin. Ein gutes Dutzend Promis und drei Verräter die es zu enttarnen gilt, so lässt sich das neue Format des deutschen Privatsenders RTL 'Die Verräter' in einem Satz zusammenfassen. Hauptaugenmerk liegt wie der Sendungsname schon verrät auf den 'Verrätern', eine Ehre die neben Anna-Carina Woitschack noch Schauspieler Florian Fitz und Rapper Jalil zu teil wurde.

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Moderatorin Sonja Zietlow bestimmte übrigens selbst wer diese Verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen darf. Jene 3 haben in der Sendung die wohl spannendste Aufgabe, denn jede Nacht dürfen sie in gemeinsamer Absprache einen der restlichen Prominenten 'töten' und so aus der Sendung werfen.

Feuriges Video zur neuen Single

Doch auch abseits ihrer TV-Karriere läuft es für Anna-Carina derzeit bestens. Mit ihrem neuen Musikvideo zu ihrer Single 'Feuer' will sie das Karrierefeuer wohl weiterentfachen, denn abseits des heißen Songs, lodern auch im dazugehörigen Video ordentlich die Flammen.

Erste exklusive Einblicke in die Dreharbeiten zeigte die 30-Jährige nun auf TikTok und begeisterte damit bereits vorab der Veröffentlichung ihre Fans.