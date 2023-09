Stefan Mross: Nach Negativ-Schlagezeilen nun 'Flucht' aus Deutschland

Die heile Schlagerwelt des 47-Jährigen gerät ins Wanken

Es könnte für Stefan Mross derzeit wirklich besser laufen, nach Konzert-Chaos und Ticket-Flaute stand nun sogar die Position von Mross als Moderator von "Immer wieder sonntags" dieses Jahr kurzfristig unsicher.

Mross ist nun Vorgestraft

Der Moderator hatte im November des letzten Jahres einen ihm ausgesprochenen Strafbefehl von der Staatsanwaltschaft Leipzig akzeptiert und hat daher eine Vorstrafe. Er wurde der Körperverletzung und der versuchten Nötigung beschuldigt.

Doch nun verkündet der SWR in einer Stellungnahme der Nachrichtenagentur spot on news, dass die Kooperation nicht in Gefahr sei. "Wir haben den Sachverhalt und die Hintergründe gemeinsam mit Stefan Mross ehrlich und offen auf Grundlage von gegenseitigem Vertrauen besprochen und geklärt". Auf dieser Basis werde die "langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit" nun fortgeführt. Heißt auch 2024 wird Mross wieder 'Immer wieder sonntag' präsentieren.. ein Lichtblick in dieser schweren Zeit.

Flucht aus Deutschland

Dennoch verständlich, dass Mross wegen des ganzen Wirbels um seine Person derzeit das Weite sucht, galt er in den vergangenen Jahren als gerngesehener Partygast beim Münchner Oktoberfest, so gönnt sich der Schlagerbarde justament während der Oktoberfest-Saison eine Auszeit. Postete er gestern ein Bild vom Abflug Richtung London, so gab es für die Fans heute zumindest ein paar Informationen dazu.

Von London nach Frankreich Richtung Belgien

So postete Mross am Montag Nachmittag: Liebe Grüße, wieder einmal unterwegs für Fly & Help. Mittlerweile baut @reinermeutsch fast die 800. Schule Weltweit.

Gestern sind wir in London zugestiegen, auf die Lady MS Artania. Heute sind wir in LE HAVRE und morgen in Richtung Belgien.



Mross stellt sich also weidereinmal in den Dienst der guten Sache und das obwohl bei ihm selbst derzeit vieles nicht Rund läuft. Ein schönes Statement und ein edler Charakterzug, der neben seiner güldenen Trompete auch auf ein güldenes Herz schließen lässt.