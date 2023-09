Katja Krasavice: Ihr erratet nie, wie teuer dieser Nacktlook ist

Die erfolgreiche Sängerin spazierte damit durch Berlin.

Sie ist jung, sie ist äußerst erfolgreich und sie arbeitet hart: Sängerin Katja Krasavice . Die 27-Jährige setzt dazu gerne auch auf Provokation. Sie spielt in ihren Songs gerne mit Klischees und Übertreibungen.

Dessous für 3000

Fad ist Krasavice , die auch schon bei DSDS in der Jury saß, bevor Dieter Bohlen sie rausschmiss, jedenfalls nicht. Das dürften sich ihre Fans auch bei den jüngsten Fotos gedacht haben. Für die Aufnahmen setzt sie auch einen sehr luftigen Look und spaziert in Berlin herum. Sie schreibt dazu: "Unterwäsche für 3000 Euro tragen um Sonntags damit in Berlin spazieren zu gehen."

Das kostet Outfit

Doch die Kohle für die Lingerie ist noch nicht alles. Dazu kommen noch äußerst exklusive Accessoires: Denn ihre Rolex schlägt mit rund 50.000 Euro zu Buche, das "Cartier"-Love-Armband mit 14.000. Macht die stolze Summe von 67.000 Euro!