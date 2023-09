Hammer-Verwandlung: Missy Elliott sieht jetzt aus wie Naomi Campbell

Die 52-Jährige Rapperin hat eine Mega-Verwandlung hinter sich.

Es war 1996 als die Karriere von Missy Elliott so richtig Fahrt aufnahm. Die damals 25-Jährige Missy hatte ihren ersten Gastauftritt bei Mc Lytes 'Cold Rock a Party'. Danach ging es steil bergauf,1997 veröffentlich sie ihr erstes Album 'Supa Dupa Fly, 1999 bereits das zweite Album 'Da Real World', beide große Erfolge.

Trendsetterin und Fashion Ikone

Spätestens aber 2001 als die erste Single-Auskopplung 'Get Ur Freak on' ihres dritten Albums 'Miss E… So Addictive' auf den Markt kam war Missy Kult. Nicht nur musikalisch aber als Modeikone war Missy Elliott ganz oben angekommen. Danach feierte Elliott jahrelang weitere Erfolge und avancierte schnell zur Trendsetterin und Mode-Ikone. Wirbel sorgte die mittlerweile 52-Jährige mit ihrer stetigen Typveränderung. Hat Missy bereits vor Jahren stetig Gewicht verloren und ihren Körper getuned, so sieht sie aktuell gar aus wie Topmodel Naomi Campbell.

© Pretty Little Thing ×

Hammer-Verwandlung

In einem kurzen Clip, den Elliott jetzt auf der Social Media Plattform 'TikTok' postete, erkennen selbst Fans die Rapperin kaum mehr. Kommentare wie 'Wieeeee bitte ?? Krassss ist sie jünger geworden?' oder 'Sorry die sieht nicht mehr aus wie unsere alte missy elliot .einfach eine andere Person…????'

© Missy Elliott / TikTok ×

Hier der Clip, den bereits 2,4 Millionen Mal aufgerufen wurde.

'Magische' Missy wird immer jünger

Nicht nur der neue Look und die kleinere Kleidergröße sorgen bei Fans für Bewunderung, Missy scheint gar in einen Jungbrunnen gefallen zu sein.

'52 Jahre alt und man sieht absolut nix davon!!! Als wäre sie jünger geworden.????????????' schreibt eine Userin während eine andere fragt: 'Seriously, you get YOUNGER every year, Missy! How?!' (Ernsthaft, du wirst jedes Jahr jünger, Missy! Wie?!) - Wie würden wir an dieser Stelle jedenfalls auch gerne wissen.