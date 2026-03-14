Johanna Klatten: Das geheime Doppelleben der BMW-Milliardärstochter

Johanna Klatten, Tochter der BMW-Milliardärin Susanne Klatten, führt ein geheimes Doppelleben. Während sie privat mit dem Hotel-Erben Florian Schörghuber liiert ist, feiert sie unter dem Namen Josefine Koenig internationale Erfolge als Schauspielerin.

Johanna Klatten (29) gehört zu einer der reichsten Familien Deutschlands, doch im Rampenlicht steht sie lieber unter einem Pseudonym. Als Josefine Koenig hat sich die Tochter von BMW-Milliardärin Susanne Klatten (63) in der Filmbranche bereits einen Namen gemacht. Ihr Privatleben hält sie dabei weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, auch wenn sie mit dem 31-jährigen Hotel- und Brauerei-Erben Florian Schörghuber liiert ist.

Josefine Koenig © Azzato

Studium an US-Elite-Uni

Ihre Ausbildung absolvierte die junge Frau in Kalifornien am renommierten Dodge College of Film and Media Art. Dort legte sie den Grundstein für ihre internationale Laufbahn. Johanna Klatten spricht fließend Englisch und bewies ihr Talent bereits in der US-Serie "Fallen". Für ihre Darstellung der Arriane in der Bestseller-Verfilmung von Lauren Kate wurde sie sogar mit dem "Oniros Film Award" als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Joesfine Koenig © Azzato

Große Erfolge im TV

Die Bandbreite der 29-Jährigen ist beachtlich. So war sie unter anderem 2020 in der TV-Produktion "Sugarlove" an der Seite des bekannten Austro-Schauspielers Fritz Karl zu sehen. Auch im Kurzspielfilm "What the fuck is going on between us, fuck?" oder in der Serie "Kanzlei Berger" konnte sie überzeugen. Schon 2015 stand sie für den Film "Operation Zucker" vor der Kamera, was zeigt, dass ihre Leidenschaft für die Schauspielerei bereits seit vielen Jahren besteht.

Suanne Klatten © Getty

In Fußstapfen von Legenden

Josefine Koenig (r.) in "Mädchen in Uniform" © Nordpolaris

Zuletzt gehörte Johanna Klatten 2025 zur Crew der Neuverfilmung des Klassikers "Mädchen in Uniform". Darin übernahm sie den Part der Lehrerin Elisabeth von Bernburg – eine Rolle, die 1958 bereits von der legendären Lilli Palmer verkörpert wurde. Damit festigt die Klatten-Tochter ihren Status als ernstzunehmende Künstlerin abseits der Milliarden ihrer Mutter.