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Albert von Thurn und Taxis
© GEPA Pictures

50-Meter-Sturz

"Sieben Schutzengel" – Fürst von Thurn und Taxis spricht nach Rallye-Unfall

14.03.26, 12:00
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Fürst Albert von Thurn und Taxis wurde nach einem Rallye-Unfall mit Problemen im Lendenwirbelbereich ins LKH Graz geflogen.

Leutschach. Fürst Albert von Thurn und Taxis hat sich am Freitag bei einem Rallye-Unfall in der Steiermark verletzt. Der 42-Jährige und seine Copilotin Jara Hain kamen bei der Rebenland Rallye von der Strecke ab und stürzten mit ihrem Fahrzeug rund 50 Meter in die Tiefe. Thurn und Taxis wurde mit Problemen im Lendenwirbelbereich ins LKH Graz geflogen. Seine Beifahrerin musste ebenfalls wegen Rückenschmerzen ins Spital, teilten die Veranstalter mit.

Beide blieben nach dem Crash zur Sicherheit im Auto sitzen und wurden mit einem Kran geborgen. Die Sonderprüfung wurde danach abgebrochen. Laut dpa-Informationen sprach Thurn und Taxis nach dem Unfall davon, dass er "sieben Schutzengel" gehabt habe. Seine Mutter Gloria von Thurn und Taxis sagte der Mediengruppe Bayern: "Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden."

Albert von Thurn und Taxis
© GEPA pictures

Albert von Thurn und Taxis
© GEPA Pictures

Copilotin Hain meldete sich in der Nacht mit einem Update aus dem Spital auf Instagram. Beiden gehe es den Umständen entsprechend gut, schrieb sie.

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