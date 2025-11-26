Bürgerenergiegemeinschaft "Raiffeisen & Flughafen BEG eGen“ gegründet

Ziel ist es, Anfang 2026 38 Niederösterreichische Raiffeisenbanken komplett auf grünen Strom umzustellen. Dieser wird zukünftig über die Überschuss-Energie der Photovoltaikanlage des Flughafen Wien gewonnen.

Nun wurde die Bürgerenergiegemeinschaft “Raiffeisen & Flughafen BEG eGen” über die Raiffeisen Energy Ventures GmbH (REV), eine 100-% Tochter der Raiffeisen Tradition & Innovation eGen von Raiffeisen NÖ-Wien und Burgenland gegründet. Die Photovoltaikanlagen befinden sich südlich der Piste 11/29 am Rande des Flughafen-Areals, aber auch auf zahlreichen Dächern. Insgesamt betreibt der Flughafen rund 45 Megawatt an PV-Leistung.

“Die Erneuerbare Bürgerenergiegemeinschaft Raiffeisen & Flughafen BEG eGen unterstützt den regionalen Ausbau nachhaltiger Energienutzung. Damit ist sie ein positives Beispiel für eine wertschöpfende Partnerschaft zwischen Unternehmen“, ist Generaldirektor Michael Höllerer, Raiffeisen NÖ-Wien, überzeugt: "Wir sind mehr als eine Bank – darauf sind wir stolz. Uns ist es wichtig, die Region mit innovativen Lösungen weiterzuentwickeln. Die Niederösterreichischen Raiffeisenbanken sind hier Vorreiter und zeigen, wie man von grünen Energiekonzepten profitieren kann.”

Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner unterstreicht die Vorteile der Zusammenarbeit: "Der Flughafen erzeugt an sonnigen Tagen so viel Strom aus PV, dass damit das gesamte Flughafensystem versorgt werden kann. Dabei entstehen aber auch Überschüsse, die nun deutlich vorteilhafter in der Energiegemeinschaft verwertet werden können. Insgesamt deckt der Flughafen rund die Hälfte seines Strombedarfs aus der Eigenerzeugung mit PV, rund 45 Mio. kwh pro Jahr. Diese Kooperation zwischen Raiffeisen und Flughafen ist daher ein Musterbeispiel für gelebte Nachhaltigkeit in der Praxis und für lösungsorientierte Zusammenarbeit zum Vorteil beider Unternehmen."

Das nachhaltige Energie-Gesamtpaket im Detail

Der Strombedarf der Niederösterreichischen Raiffeisenbanken – von den Ladesäulen der E-Fahrzeuge bis hin zu den Geräten im Selbstbedienungsbereich für Kund:innen – wird ab 2026 über die Photovoltaikanlage am Wiener Flughafen gedeckt. Dafür wird der jährlich rund 5 Mio. kWh produzierte Stromüberschuss der PV-Anlage verwendet – das entspricht etwa dem Stromverbrauch von rund 1.000 Haushalten pro Jahr. Bei weniger Sonnenstunden springt Auri als Energieprovider ein. „Auri“ – die Marke des Raiffeisen-Energie-Ökosystems. Die Enlion Service GmbH, eine Beteiligung von Raiffeisen Niederösterreich-Wien und der Raiffeisenlandesbank Burgenland, stellt ein digitales Abrechnungssystem zur Verfügung, welches die Stromverteilung an die 38 NÖ Raiffeisenbanken ermöglicht.