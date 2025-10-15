Alles zu oe24VIP
Madonna
Maria Furtwängler
© Getty Images

Weleda-Testimonial

Neuer Job für Tatort-Star Maria Furtwängler

15.10.25, 16:41
Die deutsche Schauspielerin Maria Furtwängler hat einen neuen Job – als Markenbotschafterin der neuen Premium-Gesichtspflege WELEDA Cell Longevity. Damit startet sie gemeinsam mit der Traditionsmarke in ein neues Kapitel der Naturkosmetik: wissenschaftlich fundiert, luxuriös – und 100 % natürlich.

Schauspielerin, Ärztin, Aktivistin, und jetzt: Beauty-Botschafterin. Maria Furtwängler hat einen neuen Job – und der passt perfekt zu ihr. Die 59-Jährige wird das neue Testimonial von WELEDA und repräsentiert die innovative Premium-Gesichtspflege Cell Longevity. 

„Ich glaube an die Kraft der Natur“ 

Seit Jahren steht Maria Furtwängler für Frauen, die wissen, wer sie sind – reflektiert, selbstbewusst und ganz ohne Filter. Sie ist Ärztin, Schauspielerin, Produzentin, Feministin. Und jetzt auch das Gesicht einer Marke, die all das verkörpert: Natürlichkeit, Bewusstsein und Wissenschaft in Balance.

Neuer Job für Tatort-Star Maria Furtwängler
© Weleda

„Gesichtspflege ist für mich ein bewusster Vorgang, ein Moment des Innehaltens“, sagt Furtwängler. „Sie fühlt sich gut an, sie schützt – und gleichzeitig werden im Rahmen ihrer Herstellung die natürlichen Ressourcen respektiert.“ Damit bringt sie auf den Punkt, was WELEDA seit über 100 Jahren antreibt: Ganzheitliche Schönheit, die aus Verantwortung wächst.

Die Kraft der Zellen

Mit der neuen Serie Cell Longevity betritt WELEDA ein neues Terrain – Premium-Naturkosmetik, die auf wissenschaftlicher Forschung basiert. Herzstück der Linie ist ein rein pflanzlicher NAD+-Booster, der die Zellerneuerung ankurbelt und die Haut auf natürliche Weise revitalisiert.

Neuer Job für Tatort-Star Maria Furtwängler
© Weleda

„Unser Ziel ist, in der Langlebigkeitsforschung führend zu sein – aber auf unserem Gebiet“, sagt WELEDA-CEO Tina Müller. „Ich freue mich sehr über die Partnerschaft mit Maria. Wir teilen die Werte Naturverbundenheit und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen.“

Die neue Cell Longevity-Pflegeserie vereint Natur und Hightech: luxuriöse Texturen, wissenschaftlich belegte Wirkung, 100 % zertifizierte Inhaltsstoffe. Das Herzstück – das Liquid Youth Double Serum (85 €) – verspricht sichtbar verjüngte Haut dank des natürlichen NAD+-Boosters, der die Zellenergie aktiviert. Drei Linien – Super Anti-Aging, Ultra Protect & Lift und Hydra Glow – decken die Bedürfnisse moderner Haut ab: Schutz, Energie, Ausstrahlung.

