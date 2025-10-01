Selena Gomez heiratet – und wechselt gleich dreimal das Brautkleid

Eine Braut, drei Kleider: Selena Gomez zeigt, wie Hochzeitsmode in Hollywood läuft. Statt Kompromissen gab’s für sie gleich drei maßgeschneiderte Ralph-Lauren-Looks – vom klassischen Traumkleid bis zum Party-Dress.

Wir Normalos greifen fürs große „Ja“ meistens zu einem Hochzeitskleid. Vielleicht gönnt man sich noch ein kurzes weißes Dress für die Party danach – fertig. Celebrities spielen in einer ganz eigenen Liga. Und Selena Gomez hat es mal wieder bewiesen: Gleich drei (!) maßgeschneiderte Kleider von Ralph Lauren haben ihren großen Tag begleitet. Neid incoming.

Kleid Nummer eins: Der Klassiker mit Wow-Effekt

Für die Trauung selbst setzte Selena auf ein elegantes, schulterfreies Kleid mit Neckholder-Oberteil. Das Material? Feinster, schwer fallender Satin, der perfekt in Szene setzte, was eine Braut an diesem Tag ausstrahlen soll: Eleganz und zeitlose Schönheit. Der ausgestellte Rock fiel in sanften Falten und verlieh dem Look einen Hauch royalen Glamours – ganz ohne Schnickschnack, dafür mit Fokus auf Linien und Proportionen. Dazu trug sie einen Strauß aus Maiglöckchen – ein Symbol für Liebe, Reinheit und Erneuerung, mit dem schon Kate Middleton und Grace Kelly Ja sagten.

Klassiker mit Wow-Effekt 1/3

2/3

3/3 © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram

Kleid Nummer zwei: Glamour für den Empfang

Nach der Trauung hieß es, noch nicht ab auf die Tanzfläche, sondern ab ins große Abendprogramm. Für den Dinner-Auftritt schlüpfte Selena in ein figurbetontes Kleid, mit klaren Linien, subtiler Stickerei und den Initialen S & B. Ein Kleid, das Glamour pur versprühte. Der Look war perfekt für den feierlichen Teil des Abends – sophisticated, modern und wie gemacht für Kerzenschein, Fotos und natürlich jede Menge „Wow“-Momente.

Glamour für den Empfang 1/4

2/4

3/4

4/4 © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram

Kleid Nummer drei: Das Party-Dress

Dann kam das Finale: ein knöchellanges, verspieltes Kleid für die Hochzeitsparty. Schulterfrei, mit Drapierungen und einem luftigen Rock, der genau die richtige Portion Bewegungsfreiheit bot, um bis spät in die Nacht zu tanzen. Ob Champagnerglas in der Hand oder Hochzeitstorte am Teller – dieses Kleid war die Einladung, den glamourösen Teil hinter sich zu lassen und in ausgelassene Feierlaune zu starten.

Das Party-Dress 1/3

2/3

3/3 © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram © selenagomez/Instagram

Gäste, Glam & ein Hauch Hollywood

Natürlich blieb Selena nicht allein mit ihrem Fashion-Feuerwerk. Bei der Hochzeit in Santa Barbara tummelten sich Stars wie Taylor Swift, Ed Sheeran und Martin Short. Und wenn man diese Gästeliste liest, wundert es auch niemanden, dass die Feier Instagram-tauglich bis ins letzte Detail war.