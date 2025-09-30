Alles zu oe24VIP
Heidi, Eva, Kendall & Co.: L'Oréal Paris startet Paris Fashion Week mit Glamour-Show
Beauty-Queens

Heidi, Eva, Kendall & Co.: L'Oréal Paris startet Paris Fashion Week mit Glamour-Show

30.09.25, 10:33
Am 29. September verwandelte L’Oréal Paris die Seine-Metropole in ein Fashion-Spektakel: Auf dem Vorplatz des Pariser Rathauses lieferten sich Hollywood-Stars und Supermodels ein Glamour-Duell der Extraklasse. Mit dabei: Heidi Klum, Kendall Jenner, Jane Fonda und Co. strahlten um die Wette.

Bereits am ersten Abend der Paris Fashion Week verwandelte sich die französische Hauptstadt in einen Catwalk der Superlative. Ab 21 Uhr bebte das ehrwürdige Hôtel de Ville, wo einst Revolutionen begannen – diesmal aber nicht mit Protest, sondern mit High Heels, Pailletten und jeder Menge Girlpower. Unter dem Motto „Liberty, Equality, Sisterhood – You’re Worth It“ stand die Bühne ganz im Zeichen von Empowerment und Selbstliebe. 

Stars und Supermodels verwandelten das Hôtel de Ville in einen Laufsteg der Extraklasse.

Stars und Supermodels verwandelten das Hôtel de Ville in einen Laufsteg der Extraklasse.

Stars, Stars, Stars! 

Die Promi-Liste lies sich wie das Who-is-Who der internationalen Glamourwelt. Die Front Row konnte sich kaum entscheiden, wo sie zuerst hinschauen sollte. Auf dem Laufsteg versammelten sich etwa Oscar-Preisträgerin Viola Davis, Schauspiel-Ikone Jane Fonda und Supermodel Kendall Jenner. Auch deutsche Star-Power war vertreten: Neben den L'Oréal-Botschafterinnen Heidi Klum und Iris Berben schwebten auch Lena Gercke und TikTok-Star Jacob Rott über den Runway.

Beauty-Experten zaubern Glamour-Looks 

Anders als bei den üblichen Fashion-Shows standen diesmal nicht die Roben im Rampenlicht, sondern die Make-up-Looks! Star-Visagist Harold James zauberte Make-up-Trends, während Hair-Guru Stéphane Lancien die Mähnen der Models in Szene setzte. 

Die brasilianische Sängerin Anitta sorgte für musikalische Wow-Momente. 

Die brasilianische Sängerin Anitta sorgte für musikalische Wow-Momente.
 

© Getty Images

Wer nicht live in Paris dabei war, konnte sich trotzdem fühlen wie in der ersten Reihe: Das Event wurde auf Instagram, TikTok und sogar in der virtuellen Welt von Roblox übertragen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

