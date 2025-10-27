Katastrophen-Look: Pamela, was war denn DA los?!

New York City erlebte am Wochenende einen modischen Schock. Schuld daran war Pamela Anderson. Die Schauspielerin tauchte beim Sonsie Skincare Pop-up in SoHo in einem Outfit auf, das nicht weniger als… katastrophal war.

Wenn es um Mode geht, ist Pamela Anderson eigentlich immer ein sicheres Trendbarometer. Ob auf den Fashion Weeks oder auf dem Red-Carpet: die Hollywood-Ikone setzt Akzente, folgt Looks, die sofort kopiert werden, und verzaubert die Streetstyle-Kameras. Doch bei ihrem jüngsten Auftritt beim Sonsie Skincare Pop-up in SoHo lieferte die 58-Jährige das Gegenteil: Statt elegant und stylish wirkte ihr Outfit wie ein missglücktes Kinderkostüm.

Pamela Anderson: Blumiger Alptraum

© Getty Images

Für ihren Look schien der "Baywatch"-Star buchstäblich in einen Garten gefallen zu sein. Pamela Anderson erschien in einem $550 teuren Kleid der Marke Magnolia Pearl Donby Cupid Rose, das ihre sonst makellose Silhouette völlig verschluckte. Dazu kombinierte sie limonengrüne Strumpfhosen mit riesigen Marienkäfern und einen überdimensionierten, breitkrempigen Hut, unter dem ihr kupferfarbener Bob nur scheu hervorblitzte. Selbst die braunen spitzen Schuhe – das einzige halbwegs neutrale Detail – konnten das verspielte Chaos nicht bändigen.

© Getty Images

Der Look erinnerte eher an ein Kindergarten-Kostüm für Gartenfreunde als an eine Fashion-Ikone auf den Straßen New Yorks. Die Stars und Sternchen von SoHo wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten, als Pamela fröhlich durch die Instagram-freundliche Pop-up-Gartenlandschaft stolzierte. Fans und Fotografen waren gleichermaßen verblüfft.

Doch natürlich hatte ihr Outfit auch einen Sinn: Es passte perfekt zum märchenhaften Garten-Thema des Pop-ups, das Pamela für ihre Beauty-Marke Sonsie inszenierte. Vom rhabarberinspirierten Lipgloss bis zur regenerierenden Adapt Cream – alles sollte ihre Liebe zur Natur und Verbundenheit mit ihrem Garten widerspiegeln. Nur modisch hätte Pamela dieses Mal besser die Finger von eigenen Garteninspirationen gelassen. Stiltechnisch war der Look eindeutig ein Fehltritt