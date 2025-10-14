Sicherheitsrat nach „Waffenübung“ in Vorchdorf

Der Polizeieinsatz wird der Gruppe in Rechnung gestellt. Die Polizei errechnet derzeit die Kosten.

Vorchdorf. „Die Bilder, die uns am Wochenende in den Medien erreicht haben, sind beängstigend. Ich erwarte mir hier eine rasche und lückenlose Aufklärung. Denn: Bei einem Treffen mit 20 schwerbewaffneten Personen, können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, begründet Landesrat Martin Winkler (SPÖ) Winkler seine Forderung für einem Landessicherheitsrat.

19 Männer und Frauen mit Sturmgewehren sorgten, wie berichtet, am Wochenende in Vorchdorf (Bez. Gmunden) für einen großen Polizeieinsatz samt Hubschraubern und Cobra. Die SPÖ hat einen Antrag für die Einberufung eines Landessicherheitsrats gestellt - der Termin ist noch offen.

Halbautomatische Langwaffen dürfen nach einem circa dreistündigen bestandenen Kurs gekauft werden. In Vorchdorf dürften alle eine Besitzkarte besessen haben. Für das Mitführen der Waffe ist zusätzlich ein Waffenpass notwendig. Ob alle Teilnehmer in Vorchdorf auch einen Waffenpass haben, wird derzeit überprüft. Die Polizei wird den Einsatz in Rechnung stellen.

Mit Sturmgewehren können ohne nachladen in wenigen Sekunden mindestens zehn Schuss abgegeben werden.