Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Polizeieinsatz in Vorchdorf
© laumat.at

Cobra-Einsatz

Sicherheitsrat nach „Waffenübung“ in Vorchdorf

14.10.25, 10:32
Teilen

Der Polizeieinsatz wird der Gruppe in Rechnung gestellt. Die Polizei errechnet derzeit die Kosten. 

Vorchdorf.  „Die Bilder, die uns am Wochenende in den Medien erreicht haben, sind beängstigend. Ich erwarte mir hier eine rasche und lückenlose Aufklärung. Denn: Bei einem Treffen mit 20 schwerbewaffneten Personen, können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, begründet Landesrat Martin Winkler (SPÖ) Winkler seine Forderung für einem Landessicherheitsrat. 

LR Martin Winkler
© oe24

19 Männer und Frauen mit Sturmgewehren sorgten, wie berichtet, am Wochenende in Vorchdorf (Bez. Gmunden) für einen großen Polizeieinsatz samt Hubschraubern und Cobra. Die SPÖ hat einen Antrag für die Einberufung eines Landessicherheitsrats gestellt - der Termin ist noch offen. 

Halbautomatische Langwaffen dürfen nach einem circa dreistündigen bestandenen Kurs gekauft werden. In Vorchdorf dürften alle eine Besitzkarte besessen haben. Für das Mitführen der Waffe ist zusätzlich ein  Waffenpass notwendig. Ob alle Teilnehmer in Vorchdorf auch einen Waffenpass haben, wird derzeit überprüft. Die Polizei wird den Einsatz in Rechnung stellen.

Mit Sturmgewehren können ohne nachladen in wenigen Sekunden mindestens zehn Schuss abgegeben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden