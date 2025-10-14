Platz neben WC: Premium-Passagier will Entschädigung von Airline

Ein Passagier fühlte sich auf seinem „Premium“-Sitzplatz im Flugzeug massiv gestört – und forderte 170 Euro Entschädigung. Doch die Airline sah keinen Grund zur Zahlung. Er berichtet von Gedränge, abgelassenen "Darmwinden" und Geruchsbelästigungen.

Premium bezahlt, aber nicht Premium erlebt: Ein Reisender der skandinavischen Fluglinie SAS (Scandinavian Airlines) hat versucht, eine Entschädigung für einen unglücklich gelegenen Sitzplatz zu erstreiten – vergeblich.

Der Mann forderte rund 170 Euro (2000 norwegische Kronen), weil sich sein angeblich „Premium“-Sitz direkt neben der Toilette befand. Wie die norwegische Presseagentur NTB unter Berufung auf Romerikes Blad berichtet, hatte der Passagier auf dem Flug von Oslo nach Ägypten wiederholt mit unangenehmen Begleiterscheinungen zu kämpfen.

„Gesäße kamen sehr nah“

Der Reisende beklagte, dass sich während des Fluges Schlangen vor der Toilette bildeten – und die wartenden Fluggäste dabei so dicht standen, dass ihm „die Gesäße der anderen sehr nahe kamen“. Zusätzlich, so der Mann, hätten einige Mitreisende „Darmwinde abgelassen“, während er gerade sein Essen zu sich nahm. Diese Mischung aus „optischen und geruchlichen Belästigungen“ habe ihm die Reise „komplett verleidet“, zitierte Romerikes Blad den Betroffenen.

Airline reagiert verständnislos

Die Fluggesellschaft SAS zeigte wenig Verständnis. Nach Angaben der Airline seien während des Fluges keine bemerkenswerten Zwischenfälle aufgetreten. Eine Kompensation für die als belastend empfundenen Umstände lehnte die Airline ab. Auch die zuständige Regulierungsbehörde stellte sich auf die Seite des Unternehmens und wies den Entschädigungsantrag zurück.