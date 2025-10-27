Perry und Trudeau machen Liebe offiziell: Das steckt hinter Katys Look

Ein rotes Kleid, ein Statement, ein neues Kapitel: Am Wochenende machten Katy Perry und Justin Trudeau ihre Liebe offiziell und der Look der Sängerin sagte mehr als tausend Worte!

Am Samstagabend, dem 25. Oktober 2025, sorgten Katy Perry und Justin Trudeau für einen absoluten Hingucker in Paris. Ausgerechnet in der Stadt der Liebe, beim legendären „Crazy Horse“ Cabaret, feierten sie gemeinsam Katys 41. Geburtstag – und machten dabei ihre Liebe Hand in Hand und strahlend über beide Ohren offiziell.

Katy und Justin verliebt in Paris

Die Sängerin zeigte sich in einem figurbetonten, schulterfreien roten Satin-Kleid, das jede Kurve perfekt betonte. Glamourös, selbstbewusst – und vor allem rot wie die Liebe, die sie an diesem Abend in Paris öffentlich zelebrierte. Justin Trudeau setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug. Gemeinsam zogen sie alle Blicke auf sich, während ein Fan Katy eine rote Rose überreichte – ein Bild wie aus einem Liebesfilm.

© PPS

Rotes Kleid = Liebes-Statement?

Die Wahl des roten Kleides dürfte kein Zufall gewesen sein. Rot steht immerhin für Leidenschaft, Energie und Selbstbewusstsein – Eigenschaften, die Katy in diesem Moment verkörperte. Es war ein klares Statement: Sie ist verliebt, sie ist glücklich, und sie lässt es die Welt wissen.

Gerüchte bestätigt

Seit Juli 2025 kursierten bereits Gerüchte über das Traumpaar. Erst kürzlich wurden Katy und Justin beim Küssen auf Katys Yacht gesichtet. Mit dem Auftritt in Paris setzen sie nun ein klares Statement: Sie sind offiziell ein Paar.