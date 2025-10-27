Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Perry und Trudeau machen Liebe offiziell: Das steckt hinter Katys Look
© PPS

Verliebt in Paris

Perry und Trudeau machen Liebe offiziell: Das steckt hinter Katys Look

27.10.25, 14:46
Teilen

Ein rotes Kleid, ein Statement, ein neues Kapitel: Am Wochenende machten Katy Perry und Justin Trudeau ihre Liebe offiziell und der Look der Sängerin sagte mehr als tausend Worte!

Am Samstagabend, dem 25. Oktober 2025, sorgten Katy Perry und Justin Trudeau für einen absoluten Hingucker in Paris. Ausgerechnet in der Stadt der Liebe, beim legendären „Crazy Horse“ Cabaret, feierten sie gemeinsam Katys 41. Geburtstag – und machten dabei ihre Liebe Hand in Hand und strahlend über beide Ohren offiziell

Katy und Justin verliebt in Paris

Die Sängerin zeigte sich in einem figurbetonten, schulterfreien roten Satin-Kleid, das jede Kurve perfekt betonte. Glamourös, selbstbewusst – und vor allem rot wie die Liebe, die sie an diesem Abend in Paris öffentlich zelebrierte. Justin Trudeau setzte auf einen klassischen schwarzen Anzug. Gemeinsam zogen sie alle Blicke auf sich, während ein Fan Katy eine rote Rose überreichte – ein Bild wie aus einem Liebesfilm.

Perry und Trudeau machen Liebe offiziell: Das steckt hinter Katys Look
© PPS

Rotes Kleid = Liebes-Statement?

Die Wahl des roten Kleides dürfte kein Zufall gewesen sein. Rot steht immerhin für Leidenschaft, Energie und Selbstbewusstsein – Eigenschaften, die Katy in diesem Moment verkörperte. Es war ein klares Statement: Sie ist verliebt, sie ist glücklich, und sie lässt es die Welt wissen. 

Gerüchte bestätigt

Seit Juli 2025 kursierten bereits Gerüchte über das Traumpaar. Erst kürzlich wurden Katy und Justin beim Küssen auf Katys Yacht gesichtet. Mit dem Auftritt in Paris setzen sie nun ein klares Statement: Sie sind offiziell ein Paar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden