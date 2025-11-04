Als erster schwuler Mann: ER ist "Sexiest Man Alive"

Schlechte Nachrichten, Ladies. Der diesjährige "Sexiest Man Alive" ist nicht nur vergeben, sondern auch der erste offen homosexuelle Mann, der jemals das legendäre Cover des "People"-Magazins ziert.

Hollywood hat gewählt – und diesmal ist alles ein bisschen anders. "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey wurde zum "Sexiest Man Alive 2025" gekürt und schreibt damit Geschichte: Zum ersten Mal ziert ein offen homosexueller Schauspieler das berühmteste Männer-Cover der Welt. Ein Titel, der nicht nur für Charme und gutes Aussehen steht, sondern ab diesem Jahr auch für Veränderung.

© Getty Images

Jonathan Bailey ist "Sexiest Man Alive 2025"

In der "Tonight Show" wurde Bailey von Jimmy Fallon als Mann mit dem größten Sex-Appeal des Jahres vorgestellt – ein Titel, den der 37-jährige Brite augenzwinkernd als "die Ehre eines Lebens" bezeichnete. Witzelnd dankte er Fallon dafür, dass dieser wohl auf den Titel verzichtet habe.

© Getty Images

In der Talkshow schwärmte Bailey von der Filmadaption des Musicals "Wicked – Die Hexen von Oz". Mitte November kommt "Wicked: Teil 2" in die Kinos, darin spielt er an der Seite von Popstar Ariana Grande den schönen Prinzen Fiyero. Bekannt ist der Brite vor allem als Lord Anthony in der Kostüm-Serie "Bridgerton" beim Streamingdienst Netflix. Zuletzt war er auf der Leinwand in "Jurassic World: Die Wiedergeburt" als Museumspaläontologe zu sehen.

Die Neuigkeit von seinem Titel als "Sexiest Man Alive" habe er bisher vor Freunden und Familie geheim gehalten. Er habe es nur seinem Hund Benson erzählt, witzelte Bailey im Interview mit "People".

© Getty Images

Der erste Titelträger war Mel Gibson

Der Star tritt in große Hollywood-Fußstapfen. Die Zeitschrift "People" vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Im vorigen Jahr war die Wahl auf den amerikanischen Schauspieler und Regisseur John Krasinski (46, "A Quiet Place") gefallen.

Vor Krasinski wurden dessen Schauspielkollegen Patrick Dempsey ("Grey's Anatomy"), Chris Evans ("Captain America: The First Avenger"), Paul Rudd ("Ant-Man"), Michael B. Jordan ("Black Panther") und der Musiker John Legend ("All of Me") als "Sexiest Man Alive" ausgezeichnet.

Vier Männer haben den Titel im Laufe der Jahre bereits zweimal erhalten: Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere. Viele von ihnen reagierten mit Humor auf die Auszeichnung, die wohl selbst von den Verleihern nicht ganz ernst gemeint ist.

Doch Baileys Titel ist mehr als nur eine weitere hübsche Schlagzeile: Es ist ein Zeichen dafür, dass sich das Bild von Männlichkeit und Attraktivität endlich wandelt. Kurz gesagt: Jonathan Bailey ist nicht nur verdammt sexy – sondern auch ein Symbol dafür, dass Hollywood endlich diverser wird.