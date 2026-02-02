Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
MADONNA Body&Soul Day

Event

MADONNA Body&Soul Day

02.02.26, 11:40 | Aktualisiert: 02.02.26, 16:43
Teilen

Heuer findet der große MADONNA Body&Soul Day am 20. März 2026 im MAK Wien statt 

Der große MADONNA Body&Soul Day 

Donnerstag, 20. März 2026 10:00 - 18:00 
MAK - Museum für angewandte Kunst
Weißkirchnerstraße 3, 1010 Wien

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht der MADONNA Body & Soul Day in die nächste Runde. Gemeinsam mit führenden Expert:innen aus Gesundheit, Longevity und moderner Medizin lädt MADONNA zu einem inspirierenden Tag ganz im Zeichen von Wohlbefinden, Wissen und Self-Care.

Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Keynotes und Interviews mit renommierten Ärzt:innen und Spezialist:innen. Aktuelle Erkenntnisse rund um Body, Mind und Lifestyle werden praxisnah vermittelt – mit dem Ziel, Gesundheit ganzheitlich neu zu denken.

Top-Brands wie Panaceo und Skincare Masterlin präsentieren innovative Produktneuheiten, geben Einblicke in neueste Entwicklungen und laden vor Ort zum Testen ein. Ergänzt wird das Event durch ein ganztägiges Bühnenprogramm mit spannenden Talks und Diskussionen.

Als besonderes Extra erhält jede Besucherin und jeder Besucher eine exklusive Beauty- und Gesundheits-Goodie-Bag im Wert von über 100 Euro. Die Food-&-Beverage-Area mit Matcha, Drinks und ausgewählten Köstlichkeiten sorgt zusätzlich für genussvolle Pausen.
Tickets sind zum Vorteilspreis von 39,90 € erhältlich.
 Hier geht es zu den Tickets!

TICKETS

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen