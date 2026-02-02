Heuer findet der große MADONNA Body&Soul Day am 20. März 2026 im MAK Wien statt

Der große MADONNA Body&Soul Day

Donnerstag, 20. März 2026 10:00 - 18:00

MAK - Museum für angewandte Kunst

Weißkirchnerstraße 3, 1010 Wien

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr geht der MADONNA Body & Soul Day in die nächste Runde. Gemeinsam mit führenden Expert:innen aus Gesundheit, Longevity und moderner Medizin lädt MADONNA zu einem inspirierenden Tag ganz im Zeichen von Wohlbefinden, Wissen und Self-Care.



Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Keynotes und Interviews mit renommierten Ärzt:innen und Spezialist:innen. Aktuelle Erkenntnisse rund um Body, Mind und Lifestyle werden praxisnah vermittelt – mit dem Ziel, Gesundheit ganzheitlich neu zu denken.



Top-Brands wie Panaceo und Skincare Masterlin präsentieren innovative Produktneuheiten, geben Einblicke in neueste Entwicklungen und laden vor Ort zum Testen ein. Ergänzt wird das Event durch ein ganztägiges Bühnenprogramm mit spannenden Talks und Diskussionen.



Als besonderes Extra erhält jede Besucherin und jeder Besucher eine exklusive Beauty- und Gesundheits-Goodie-Bag im Wert von über 100 Euro. Die Food-&-Beverage-Area mit Matcha, Drinks und ausgewählten Köstlichkeiten sorgt zusätzlich für genussvolle Pausen.

Tickets sind zum Vorteilspreis von 39,90 € erhältlich.

Hier geht es zu den Tickets!