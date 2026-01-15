Bella Hadid verzaubert New York in feurigem Look

Bella Hadid weiß genau, wie man einen großen Auftritt hinlegt – und bewies das gestern Abend wieder mal in New York. Zur Premiere der neuen FX-Serie "The Beauty" erschien das Supermodel im Museum of Modern Art und zog ganz in Rot alle Blicke auf sich.

Gestern Abend in New York war es wieder so weit: Der rote Teppich wurde zur Bühne und Bella Hadid zur Hauptdarstellerin des Abends. Zur mit Spannung erwarteten Premiere der neuen FX-Serie "The Beauty" im Museum of Modern Art setzte das Supermodel ein Fashion-Statement in Rot.

Bella Hadid begeistert als Lady in Red

Für ihren Look entschied sich Bella Hadid für eine Farbe, die für sich selbst spricht: leidenschaftliches, dramatisches Rot. Eine bewusste Wahl, die auch ihre Rolle in der Serie unterstreicht. Passender hätte ihr Look kaum sein können, denn "The Beauty" kreist um Schönheit, Perfektion und deren dunkle Schattenseiten.

© Getty Images

Die 29-Jährige erschien in einer atemberaubenden Robe aus der Schiaparelli Haute Couture Herbst/Winter 2025/26 Kollektion. Das bodenlange Kleid war eine Hommage an die Farbwelt der Serie und verband pure Eleganz mit subtiler Sinnlichkeit. Transparente Einsätze setzten Hadids schmale Taille und ihre endlos langen Beine gekonnt in Szene, während der raffinierte Halterneck und die kunstvolle Spitze dem Look eine fast skulpturale Wirkung verliehen. Eine zarte Schleppe folgte jeder ihrer Bewegungen, rote High Heels blitzten gelegentlich unter dem Stoff hervor.

© Getty Images

Die neue Serie, mitentwickelt von Ryan Murphy, erzählt die düstere Geschichte eines geheimnisvollen Tech-Unternehmers (gespielt von Ashton Kutcher), der ein Wundermittel namens "The Beauty" erschaffen hat – mit fatalen Konsequenzen. Bella Hadid schlüpft in "The Beauty" in die Rolle eines Supermodels, dessen perfektes Aussehen durch diese ominöse Schönheitsdroge zerstört wird. Neben Hadid sind unter anderem Isabella Rossellini, Evan Peters, Rebecca Hall und Anthony Ramos zu sehen.

© Getty Images

Bereits der Trailer, der am 5. Jänner veröffentlicht wurde, sorgte für Aufsehen: In einer Schlüsselszene trägt Bella Hadid ein rostrotfarbenes Leder-Ensemble mit markanten Schulterpolstern und extrem hoch geschnittener Hose – blutverschmiert, verstörend und unvergesslich. Ein starker Kontrast zu ihrem glamourösen Premierenauftritt in New York. Dennoch ist klar: Bella Hadid ist die unangefochtene Lady in Red – auf dem Bildschirm wie auf dem roten Teppich.