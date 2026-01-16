Bei ihrem ersten Termin 2026 wagt Prinzessin Kate einen modischen Neubeginn

Prinzessin Kate zeigt sich bei ihrem ersten Solo-Termin des Jahres so strahlend, selbstbewusst und modern wie lange nicht mehr. Auf Schloss Windsor empfängt die Princess of Wales die englische Frauen-Rugby-Nationalmannschaft und sorgt dabei mit ihrem neuen Look für Aufsehen.

Kate ist zurück und bereit für ein neues Kapitel. Mit einem offenen Lächeln, leuchtenden Augen und spürbarer Lebensfreude begrüßt sie die britischen Rugby-Weltmeisterinnen. Dabei wirkt die Prinzessin erholt, gelöst und ganz bei sich. Doch eine Sache ist anders.

Prinzessin Kate zieht in Rot alle Blicke auf sich

Besonders ins Auge sticht ihr Outfit: Kate setzt für den Termin auf ein kraftvolles Rot von Kopf bis Fuß. Blazer, Hose und Pumps bilden einen mutigen Look und heben sie deutlich von den in Uniform gekleideten Spielerinnen ab. Während rundherum dunkle Töne dominieren, setzt die Prinzessin bewusst auf Farbe – und wird damit automatisch zum optischen Mittelpunkt des Termins.

© Getty Images

Moderner als je zuvor

Dass Kate bei ihrem Look auf ein klassisches Ensemble aus Blazer und Anzughose setzt, ist nichts Neues. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich: Dieser Look ist anders als früher. Zwar bleibt Kate dem Hosenanzug treu, doch die Details erzählen eine neue Geschichte. Der Blazer ist asymmetrisch geschnitten, die Hose auffällig weit und extra lang. Statt klassischer Zurückhaltung setzt die Prinzessin diesmal auf modische Coolness und eine Statement-Farbe.

© Getty Images

Zeichen für Aufbruch

Dass Prinzessin Kate nun modisch neue Wege geht, ist kein Zufall. Jahrelang galt sie als Inbegriff sicherer, traditioneller Eleganz. Jetzt zeigt sie Mut zur Veränderung – und sendet damit eine klare Botschaft: Sie blickt nach vorne. Nach einer schweren Zeit wirkt dieser Auftritt wie ein sichtbares Symbol für Neuanfang, Zuversicht und innere Stärke.

Die Freude ist ihr anzusehen: Kate lacht herzlich, nimmt das signierte Rugby-Trikot der Spielerinnen begeistert entgegen und bleibt den gesamten Besuch über im Austausch. Ihre positive Ausstrahlung steckt an – auf den Bildern sieht man in ebenso glückliche Gesichter bei den Rugby-Stars.