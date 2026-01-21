Stocker in Davos: Treffen mit Kurz und Selenskyj

Beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos traf Kanzler Stocker Ex-Kanzler Kurz. Auch ein Treffen mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj ist geplant.

Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ging es am Dienstag ins Schweizer Davos zum Weltwirtschaftsforum. Zahlreiche Treffen mit Staats- und Regierungschefs sowie Unternehmens-CEOs stehen am Plan.

Am Dienstag traf Stocker etwa bereits den Premierminister der Region Kurdistan-Irak, Masrour Barzani, sowie den Präsidenten Panamas, José Raúl Mulino.

Aber: Auch alte Bekannte traf Stocker bereits in Davos. So etwa den nunmehrigen Unternehmer und Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie den früheren Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Letzterer ist mittlerweile Direktor bei der Lorea AG. Zum Treffen mit Kurz schrieb Stocker via Instagram: "Freut mich, dass wir uns austauschen konnten".

Treffen mit Selenskyj, auch Trump in Davos

Am Mittwoch stehen noch Gespräche mit dem Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem Vorstandsvorsitzenden von Cisco und Vorsitzenden des „Business Roundtable“, einer Vereinigung der Vorstände der größten US-Unternehmen, Chuck Robbins sowie dem Vizepräsidenten von Google für Zentraleuropa, Philipp Justus, an.

Auch US-Präsident Donald Trump wird in Davos erwartet, ein Treffen mit Stocker ist allerdings nicht geplant.

Stocker erklärte via Aussendung: "Gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten ist der Dialog wichtiger denn je. Foren wie das Weltwirtschaftsforum schaffen Räume, in denen Austausch möglich bleibt – direkt, offen und im persönlichen Gespräch."