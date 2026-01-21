Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Sebastian Kurz, Christian Stocker
© BKA/Florian Schrötter (oe24 Montage)

Kanzler

Stocker in Davos: Treffen mit Kurz und Selenskyj

21.01.26, 12:23
Teilen

Beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos traf Kanzler Stocker Ex-Kanzler Kurz. Auch ein Treffen mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj ist geplant. 

Für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ging es am Dienstag ins Schweizer Davos zum Weltwirtschaftsforum. Zahlreiche Treffen mit Staats- und Regierungschefs sowie Unternehmens-CEOs stehen am Plan. 

Am Dienstag traf Stocker etwa bereits den Premierminister der Region Kurdistan-Irak, Masrour Barzani, sowie den Präsidenten Panamas, José Raúl Mulino. 

Aber: Auch alte Bekannte traf Stocker bereits in Davos. So etwa den nunmehrigen Unternehmer und Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sowie den früheren Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP). Letzterer ist mittlerweile Direktor bei der Lorea AG. Zum Treffen mit Kurz schrieb Stocker via Instagram: "Freut mich, dass wir uns austauschen konnten". 

Treffen mit Selenskyj, auch Trump in Davos 

Am Mittwoch stehen noch Gespräche mit dem Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dem Vorstandsvorsitzenden von Cisco und Vorsitzenden des „Business Roundtable“, einer Vereinigung der Vorstände der größten US-Unternehmen, Chuck Robbins sowie dem Vizepräsidenten von Google für Zentraleuropa, Philipp Justus, an. 

Auch US-Präsident Donald Trump wird in Davos erwartet, ein Treffen mit Stocker ist allerdings nicht geplant. 

Stocker erklärte via Aussendung: "Gerade in geopolitisch herausfordernden Zeiten ist der Dialog wichtiger denn je. Foren wie das Weltwirtschaftsforum schaffen Räume, in denen Austausch möglich bleibt – direkt, offen und im persönlichen Gespräch."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden