Rebecca Mir 
© RTL

RTL-Exclusiv

Alle lästern über Rebecca Mirs Outfits – doch SIE fällt jetzt das härteste Urteil

21.01.26, 13:50
Nach ihren heißdiskutierten RTL-Looks verrät Moderatorin Rebecca Mir, wer sie wirklich gnadenlos bewertet.

Rebecca Mir sorgt gerade fast täglich für Gesprächsstoff. Seit ihrem Einstand bei RTL Exclusiv wird nicht nur über die Promi-News der Sendung geredet – sondern mindestens genauso über die Looks der Moderatorin. Mal glamourös, mal extrem figurbetont, mal überraschend edgy: Mir polarisiert mit ihren Outfits und kassiert dafür online nicht nur Lob, sondern auch reichlich Kritik.

Während Social-Media-User die Looks der Moderatorin regelmäßig unter die Lupe nehmen, kommt jetzt eine besonders charmante Wendung in der Fashion-Debatte – direkt von Rebecca Mir selbst. In einem aktuellen Social-Media-Clip, der auf den Profilen von RTL Exclusiv veröffentlicht wurde, verrät sie nämlich: Ihre wohl aufmerksamste (und ehrlichste) Kritikerin sitzt nicht in einer Redaktion, sondern bei ihr zu Hause auf der Couch.

Rebecca Mir

Rebecca Mir

© RTL exclusiv/Instagram

Mir-Oma analysiert ihre Outfits ganz genau

„Oma analysiert meine Exclusiv-Sendungen“, erzählt Mir lachend. Und das offenbar sehr gründlich. Denn die Großmutter begnügt sich nicht mit einem kurzen „Schaut nett aus“, sondern liefert ihrer Enkelin nach jeder Sendung eine komplette Stil-Analyse. „Oma gibt mir so eine Art Nachbericht nach der Sendung, was sie toll fand, wie sie den Look fand“, so Mir.

Und das ist besonders pikant, wenn man bedenkt, wie sehr ihre Auftritte zuletzt diskutiert wurden. Rebecca Mir setzt bei RTL Exclusiv bewusst auf starke Fashion-Statements. Manche Fans feiern genau das als modern und selbstbewusst, andere finden die Looks „zu gewagt“ oder „zu viel für eine News-Sendung“.

Rebecca Mir
© Instagram

Doch während Social Media heiß läuft, bleibt Oma offenbar entspannt. „Oma war bis jetzt sehr zufrieden“, sagt Mir – und das klingt fast wie das ultimative Gütesiegel. Wenn die Großmutter den Daumen hebt, können selbst die schärfsten Online-Kritiker einpacken.

Also: Solange Oma Mir zufrieden ist, kann der nächste Aufreger-Look kommen!

