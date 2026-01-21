Alle It-Girls wollen sie! Diese neue Chanel-Bag ist DIE Trendtasche 2026

Chanel läutet eine neue Ära ein: Warum die neuen It-Bags von Matthieu Blazy jetzt schon Kultstatus haben.

Die Modewelt spricht über nichts anderes – und jetzt sind sie endlich da: Die ersten Pieces aus der Spring–Summer 2026 Pre-Collection von Matthieu Blazy für Chanel sind in den Boutiquen angekommen. Und schon jetzt ist klar: Die neuen Bags markieren einen radikalen Stilwechsel für das Haus Chanel.

Mit seiner ersten Pre-Collection beweist Matthieu Blazy, dass er Chanel nicht neu erfinden muss, sondern neu denken. Die neuen Taschen stehen für eine modernisierte Luxus-Ästhetik, in der nicht Logos, sondern Design, Material und Haltung zählen.

Weniger Coco, mehr Cool

Blazy, der im Winter 2024 als neuer Creative Director präsentiert wurde, verabschiedet sich gleich zu Beginn von einem der stärksten Chanel-Codes überhaupt: dem klassischen Steppmuster. Stattdessen setzt er auf reduzierte Formen, luxuriöse Materialien und eine fast puristische Eleganz.

Während frühere Chanel-Taschen sofort an Kettenriemen, Quilting und große Logos denken ließen, geht Blazy einen neuen Weg. Seine erste Taschenkollektion ist geprägt von klaren Linien, subtiler Hardware und einer Formensprache, bei der das Material im Mittelpunkt steht. Kein Wunder also, dass Fashion-Insider sie schon jetzt als die nächsten It-Bags feiern.

Der Star der Kollektion: Die neue Small Flap Bag

Der absolute Publikumsliebling hört offiziell auf den Namen Small Flap Bag, wird aber auf Social Media bereits „26 Bag“ oder „Preppy Coco“ genannt.

Gefertigt aus genarbtem, glänzendem Kalbsleder, verzichtet sie komplett auf das ikonische Quilting und wirkt dadurch extrem modern und clean. Die Silhouette ist strukturiert, elegant und perfekt für den Alltag zwischen Business, Brunch und Bar.

© Chanel

Die Tasche kommt in zwei Varianten:

Small Flap Bag (ca. 15 × 22 × 7 cm) mit CC-Drehverschluss

Mini / Clutch mit Lederstrap (ca. 11 × 17 × 5 cm) mit magnetischem CC-Verschluss

Beide Versionen werden mit verlängerten Lederträgern getragen – lässig über der Schulter oder nonchalant unter dem Arm. Minimalistisch, aber mit maximaler Wirkung.

Bowling & Vanity: Die neue Chanel-Silhouette

Blazy denkt seine neue Flap-Bag-DNA weiter – und übersetzt sie in zwei weitere Styles:

The Small Bowling Bag

Eine zylindrische, supermoderne Interpretation der Chanel-Tasche.

Maße: ca. 10 × 21 × 10 cm

Erhältlich in: Beige, Weiß, Schwarz, Burgunder, Hellgrün und Hellrosa

The Long Vanity with Leather Strap

Die eleganteste Version der neuen Linie. Statt einer Klappe gibt es einen rundum laufenden Reißverschluss, gesichert mit einer CC-Lasche.

Maße: ca. 9 × 17 × 8 cm

Farben: Schwarz und Hellrosa

Clean, luxuriös und ein Future-Classic für alle, die Understatement lieben.

Wenn Social Media recht behält, dann sind diese Taschen schon jetzt auf dem besten Weg, die It-Bags des Jahres zu werden!