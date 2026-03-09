Bis zu 20 Grad und viel Sonne zum Wochenstart

Nach einem sonnigen Wochenende geht es mit milden Frühlingstemperaturen weiter.

Nach den 20 Grad in Innsbruck am vergangenen Wochenende startet auch die neue Woche mit milden Frühlingstemperaturen in ganz Österreich. Heute bleibt es zwar oft sonnig, doch im Vergleich zum Wochenende ziehen mehr Wolken sowie Nebelfelder auf. Besonders in Wien, Niederösterreich und der nördlichen Steiermark macht sich kräftiger Südwind bemerkbar, der Spitzenwerte von 40 bis zu 70 km/h erreichen kann. Die Temperaturen klettern laut "ORF"-Bericht heute auf 11 bis 20 Grad, wobei es in Föhnstrichen am wärmsten wird. In 2.000 Metern Höhe liegen die Werte zwischen minus 1 und plus 4 Grad.

Sonne weicht ersten Quellwolken

Am Dienstag lässt der Hochdruckeinfluss langsam nach, wie der Wetterdienst "GeoSphere Austria" berichtet. Zwar überwiegt in weiten Teilen des Landes noch einmal trockenes Wetter mit viel Sonne, doch vor allem über den Alpengipfeln und nördlich der Donau bilden sich Quellwolken. Ab dem Nachmittag steigt dort die Schauerneigung leicht an.

Die Tageshöchstwerte liegen am Dienstag zwischen 11 und 18 Grad, während es in der Früh mit bis zu minus 3 Grad lokal noch recht frisch sein kann.

Wolken ziehen von Westen auf

Zur Wochenmitte am Mittwoch zeigt sich das Wetter zweigeteilt. Während es östlich der Linie Linz-Klagenfurt erneut mit viel Sonnenschein beginnt, ziehen im Westen und Südwesten bereits am Vormittag dichte Wolken auf. Dort kommt es im Bergland auch zu einzelnen Regenschauern, die sich im Tagesverlauf allmählich weiter nach Osten ausbreiten.

Die Temperaturen erreichen am Mittwoch Höchstwerte von 9 bis 18 Grad bei meist schwachem bis mäßigem Wind aus Ost bis Südwest.