David Schumacher hat in Salzburg seine Rennfahrer-Freundin Vivien Keszthelyi standesamtlich geheiratet. Die Trauung fand heimlich statt – Mutter Cora war nicht eingeladen.

In Salzburg gaben sich David Schumacher und Vivien Keszthelyi im kleinsten Kreis das Ja-Wort. Nur enge Freunde und wenige Familienmitglieder waren bei der standesamtlichen Trauung dabei. Davids Mutter Cora Schumacher erfuhr erst durch Medienberichte von der Hochzeit. Im Gespräch mit der deutschen "Bild"-Zeitung sagt Cora Schumacher: "In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama. Das hat David gefühlt tausendmal am Tag zu mir gesagt, als er noch ein kleiner Junge war. Jedes Mal, wenn er ‚Mama‘ gesagt oder gerufen hat, hat mein Herz einen Ticken schneller geschlagen. Vor Freude und Liebe."

Weiter erklärt sie: "Ich denke, dass jede Mutter da draußen dieses Gefühl nachvollziehen kann."

Keine Vorwürfe

Trotz der Enttäuschung verzichtet sie auf Vorwürfe. "Ich wünsche meinem Sohn nur das Beste. Das war immer so und wird auch immer so bleiben. Ich bin immer für ihn da und werde ihn immer über alles lieben. Er soll den schönsten Tag in seinem Leben in vollen Zügen genießen und ich hoffe sehr, dass er glücklich ist." Und sie betont: "Als Mama bin ich nicht böse auf meinen Sohn, sondern einfach nur unfassbar traurig, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."

Während David Schumacher und Vivien Keszthelyi in Salzburg ein neues Kapitel beginnen, bleibt für Cora Schumacher vor allem der Wunsch, dass ihr Sohn glücklich ist.