Top-Manager Thomas Stessl wird bei Firmen-Event zum Popstar

Beim internen Get-together der Immo-Investmentfirma Betha Zwerenz Kraus überraschte Finanzchef Thomas Stessl die Gäste: Statt Zahlen zu präsentieren, stand er mit eigenen Songs auf der Bühne.

Manager Thomas Stessl sorgte bei dem privaten Event der auf Millionenumsätze spezialisierten Hotelinvestmentfirma für staunende Gesichter. Augenzwinkernd und mit hörbarer Leidenschaft präsentierte er eigene Songs auf der Bühne. Produziert wurde das musikalische Projekt von Starproduzent Klaus Biedermann, der dem Auftritt einen professionellen Klang verlieh.

Beatrice Turin und Alexander Schneller © Fuhrich

Live-Band und prominente Gäste

Roman Gregory und Christof Straub © Fuhrich

Stessl trat mit einer Live-Band in kleinem, exklusivem Rahmen auf. Das Publikum – unter anderem zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Musik- und Kreativszene – reagierte begeistert und feierte den ungewöhnlichen Seitenwechsel des Finanzchefs. Darunter die Musiker Christof Straub und Roman Gregory, Miss Europe Beatrice Turin, Moderatorin Martina Kaiser, Zirkus-Direktor Alexander Schneller, Künstlerin Margarita Gavrielova, Unternehmer Philipp Pracser und zahlreiche weitere VIPs.

Margarita Gavrielova und Martina Kaiser © Fuhrich

Der Auftritt zeigte, dass Stessl neben Zahlen auch musikalisches Talent mitbringt und für gute Stimmung sorgen kann.