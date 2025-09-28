Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
Uli Brée: Seine Liesl ist wieder da
© Oscar Schmidt

Ödipus

Uli Brée: Seine Liesl ist wieder da

Von
28.09.25, 13:43
Teilen

Uli Brée ("Vorstadtweiber") ist mit seiner Cozy-Crime-Reihe zurück.

Drehbuchautor Uli Brée ("Vorstadtweiber", "Biester") ist mit Band drei seiner Cozy-Crime-Reihe "Liesl von der Post" zurück.

Mehr zum Thema

Reise in die Vergangenheit

Der Titel lautet "Ödipus" und zu Beginn wird gleich die lustige Geschichte enthüllt, wie die Liesel zu ihrem Namen kam, bzw. wieso sie fast Pamela von der Post geheißen hätte. Wir erfahren aber auch die dramatischen Umstände, die dazu führten, dass die Liesl früh ihre lieben Eltern verlor.

Geburtstagsfeierlichkeiten  

Der neue Fall dreht sich um eine Mutter und ihren Sohn. Genauer gesagt um Vroni, die mit ihren 105 Jahren die älteste Tirolerin ist und Sohnemann Toni, der einen Tag vor den Geburtstagsfeierlichkeiten behauptet, seine Mutter um die Ecke gebracht zu haben.

Aber, was ist das Motiv bei einer derart betagten Dame? Liesl wird ziemlich schnell klar: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht... Im Universum der Liesl (fürs Fernsehen übrigens grandios mit Katharina Strasser in der Hauptrolle verfilmt) geht es gemächlich zu und nicht so wild. Auch der neue Wurf ist mehr cozy als crime, wie es sich für die Serie gehört.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden