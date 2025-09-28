Uli Brée ("Vorstadtweiber") ist mit seiner Cozy-Crime-Reihe zurück.

Drehbuchautor Uli Brée ("Vorstadtweiber", "Biester") ist mit Band drei seiner Cozy-Crime-Reihe "Liesl von der Post" zurück.

Reise in die Vergangenheit

Der Titel lautet "Ödipus" und zu Beginn wird gleich die lustige Geschichte enthüllt, wie die Liesel zu ihrem Namen kam, bzw. wieso sie fast Pamela von der Post geheißen hätte. Wir erfahren aber auch die dramatischen Umstände, die dazu führten, dass die Liesl früh ihre lieben Eltern verlor.

Geburtstagsfeierlichkeiten

Der neue Fall dreht sich um eine Mutter und ihren Sohn. Genauer gesagt um Vroni, die mit ihren 105 Jahren die älteste Tirolerin ist und Sohnemann Toni, der einen Tag vor den Geburtstagsfeierlichkeiten behauptet, seine Mutter um die Ecke gebracht zu haben.

Aber, was ist das Motiv bei einer derart betagten Dame? Liesl wird ziemlich schnell klar: Hier stimmt etwas ganz und gar nicht... Im Universum der Liesl (fürs Fernsehen übrigens grandios mit Katharina Strasser in der Hauptrolle verfilmt) geht es gemächlich zu und nicht so wild. Auch der neue Wurf ist mehr cozy als crime, wie es sich für die Serie gehört.