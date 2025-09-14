Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Elizabeth Gilbert
© Getty Images

All the Way...

Gilbert: Liebe, Sucht & Trauer

Von
14.09.25, 15:48
Teilen

Die "Eat, Pray, Love"- Autorin hat ein sehr persönliches Buch verfasst.

Elizabeth Gilbert wurde mit ihrem Buch Eat Pray Love zur Bestsellerautorin. Das Buch, das sehr populär mit Julia Roberts in der Hauptrolle verfilmt wurde, handelt von einer Frau, die aus einer toxischen Beziehung aussteigt, sich selbst wieder spüren lernt durch Genuss und Entschleunigung in Rom, Indien und auf Bali schließlich eine wahre Liebe findet.

Mehr zum Thema

Große, schmerzhafte Liebe zweier Personen

Süchte. Gilbert selbst hat in den Jahren nach ihrem Welterfolg eine weitere wahre Liebe gefunden, doch die war mitunter toxisch. Von dieser besonderen Verbindung erzählt sie in ihrem neuen Buch All the Way to the River. Darum geht‘s. Im Jahr 2000 lernt Gilbert Rayya kennen, die ihre Friseurin wird. Es dauert seine Zeit, bis aus der Freundschaft Liebe entsteht, doch dann brennt Gilbert mit Haut und Haaren für diese Beziehung.

Die in Syrien geborene Rayya ist eine Wucht, selbstzerstörerisch unterwegs, will ihre Minderwertigkeitsgefühle mit Drogen- und Alkoholexzessen übertünchen. Gilbert macht mit, bis eine Diagnose das Ende von Rayyas Leben bedeutet. Zusammen machen sie sich auch auf diesen Weg. Dieser Text ist viel roher und abgründiger als Eat Pray Love. Eine große, schmerzhafte Liebe muss das gewesen sein, von der Gilbert eindrücklich berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden