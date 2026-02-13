ChatGPT-Panne? ORF-Star Martina Reuter sorgt mit Opernball-Posting für Lacher

Wenn die Liebe im Spiel ist, verblasst selbst die präziseste Zeitrechnung: Modeexpertin Martina Reuter sorgte am Rande des Parketts für ein charmantes digitales Hoppala, als sie vor lauter Romantik den Überblick über die Wiener Ballgeschichte verlor.

Wenn die Schmetterlinge im Bauch lauter flattern als der Dreivierteltakt des Orchesters, kann man schon einmal den Überblick verlieren. ORFModeespertin Martina Reuter turtelte so verliebt durch die Staatsoper, dass sie kurzerhand die Zeitrechnung der Wiener Ballsaison neu erfand.

Man kennt Martina Reuter eigentlich als Frau der klaren Linien und präzisen Styling-Tipps. Doch beim diesjährigen Opernball schien das Liebesglück ihre mathematischen Sinne ein wenig vernebelt zu haben. Während das offizielle Wien den 68. Opernball zelebrierte, schwelgte die Moderatorin auf Instagram noch in der Vergangenheit.

Ein Märchen in Petrolblau – aber im falschen Jahr

In einem emotionalen Posting bedankte sich Reuter für einen „wunderschönen 67. Opernball. Ein kleines, aber feines Detail, das den aufmerksamen Followern natürlich sofort ins Auge sprang. Ob es die tiefen Blicke ihres Begleiters oder einfach ein ChatGPT-Fehler war – Martina schien in einer Zeitschleife gefangen, die sie ein Jahr zurückwarf.

Dabei hätte der Auftritt optisch nicht prächtiger sein können. In einer traumhaften, petrolblauen Robe des Designers Maurizio Giambra wirkte sie laut eigener Aussage „wie aus dem Märchen“. Kombiniert mit prachtvollem Schmuck von Just Win Jewels, war sie zweifellos eine der schillerndsten Erscheinungen auf dem Parkett.

Hier liest man vom 67. Opernball. © Instagram

„So dankbar für diese Nacht“

Trotz des kleinen numerischen Fauxpas war die Botschaft klar: Die Moderatorin genießt ihr privates Glück in vollen Zügen. „So dankbar für diese besondere Nacht“, schrieb sie unter ihre Bilderstrecke. Wer so strahlt und so verliebt wirkt, dem verzeiht das noble Wien auch gerne ein vertauschtes Jahr in der Ball-Statistik.