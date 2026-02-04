Alles zu oe24VIP
Feuerwehr Villach Brand Betrieb
100 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer in Betrieb

04.02.26, 09:32
Die Einsatzkräfte hatten mit der massiven Rauchentwicklung zu kämpfen. 

In der Lackieranlage eines Villacher Industriebetriebs ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Wie die Hauptfeuerwache berichtete, standen beim Eintreffen der Feuerwehrleute die Lackierbox sowie angrenzende Lacklagerräume in Flammen, es gab massive Rauchentwicklung. Atemschutztrupps bekämpften das Feuer.

Wegen der hohen Brandlast durch Lacke und Lösungsmittel mussten weitere Feuerwehren zur Verstärkung gerufen werden. Nach rund zwei Stunden hieß es "Brand aus".

"Um die brennenden Lacke in den Lagerräumen wirksam abzulöschen, wurde zusätzlich ein Löschangriff mit Schaum angeordnet", sagte Einsatzleiter Harald Geissler. Mit einer Kettensäge wurde anschließend der Bereich oberhalb der Brandstelle geöffnet, um mögliche Glutnester zu entdecken.

Zum Einsatz kamen auch eine Wärmebildkamera sowie ein Großlüfter und mehrere Hochleistungslüfter. Rund 100 Feuerwehrleute mit 16 Fahrzeugen standen im Einsatz.

